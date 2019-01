In rund 3.800 Betrieben werden am 12. März neue Personalvertreter gewählt. Um den Ablauf zu vereinfachen, werden die Sozialwahlen digitalisiert. Am Montag wurden die Details vorgestellt.

Sozialwahlen: Hunderttausende Briefe werden verschickt

Michèle GANTENBEIN In den kommenden Wochen wird die Post etwas mehr Arbeit haben als sonst. 526.500 Arbeitnehmer und Rentner werden aufgefordert, per Briefwahl ihre Vertreter in der Arbeitnehmerkammer (CSL) zu wählen.

Das ist Rekord, wie Arbeitsminister Dan Kersch am Montag bei einer Pressekonferenz im Zusammenhang mit den Sozialwahlen erklärte. Bei den Sozialwahlen 2013 waren es 50.000 Wahlberechtigte weniger. Das ist ein Beweis für die Dynamisierung des Arbeitsmarktes in den vergangenen fünf Jahren. Die Wahlbeteiligung jedoch lässt zu wünschen übrig. 2013 haben nur 33 Prozent der Wahlberechtigten ihren Wahlzettel zurückgeschickt.

Zugleich werden in den Betrieben die Personalvertreter gewählt. Für Betriebe ab 15 Arbeitnehmer sind die Wahlen Pflicht. Von rund 24.000 Betrieben, die Mitarbeiter beschäftigen, haben 3.806 15 Mitarbeiter oder mehr. Sie repräsentieren laut Marco Boly, Direktor der Gewerbeinspektion (ITM), zwischen 300.000 und 320.000 Mitarbeiter.



Eine digitale Prozedur soll für eine Vereinfachung der Wahlen sorgen. Sie werden über die Internetplattform "MyGuichet.lu" organisiert und von der ITM überwacht. Jeder Betrieb erhält ein Passwort, um sich via Luxtrust auf der Internetplattform einzuloggen. Auf der Internetseite www.itm.lu finden die Betriebe alle relevanten Informationen zu den Wahlen. Zudem wurde unter der Rufnummer 2477-6100 ein Helpcenter eingerichtet.

Die Digitalisierung der Sozialwahlen hat eine Reihe von Vorteilen. Die Prozedur erspart den Betrieben das lästige Eintragen von Ergebnissen in Formulare. Die Resultate können schneller veröffentlicht werden, ITM-Direktor Marco Boly zufolge voraussichtlich am Tag nach den Wahlen, also am 13. März. Zudem erkennt die ITM recht schnell, welche Betriebe nicht an den Wahlen teilgenommen haben. Betriebe, die die Wahlpflicht missachten und keine Wahlen organisieren, werden strafrechtlich belangt.

Zwischen dem 2. und dem 12. April müssen die neuen Delegationen eingerichtet sein.