Neue Besetzung von Arbeitnehmerkammer und Personaldelegationen in rund 3800 Unternehmen. Mit definitiven Resultaten ist erst in einigen Tagen zu rechnen.

Sozialwahlen: Die Angestellten haben gesprochen

Der 12. März ist ein wichtiger Tag für die luxemburgischen Gewerkschaften, denn dieser markiert den Abschluss der Sozialwahlen. Mehrere Wochen hatten die 526 476 wahlberechtigten Arbeitnehmer und Rentner Zeit, ihren Stimmzettel für die Wahl der Chambre des salariés Luxembourg (CSL) auszufüllen und per Post einzuschicken, nun läuft der Auszählprozess. Neben den 60 Mitgliedern der CSL wurden zudem in rund 3800 Unternehmen mit mehr als 15 Angestellten die Personaldelegationen neu bestimmt.

Wahlkrampf Arbeitnehmer erhalten derzeit Post – ihnen gehen die Wahlzettel für die Sozialwahlen zu.

Obwohl es bei der alle fünf Jahre stattfindenden Abstimmung mehr Wahlberechtigte als für die Parlaments- oder Gemeindewahlen gibt, sind sie dennoch im Bewusstsein vieler Menschen wenig bis gar nicht präsent. Dabei spielt die CSL im Gesetzgebungsverfahren eine nicht zu unterschätzende Rolle, ist die Regierung doch dazu verpflichtet, ihre Stellungnahme zu sämtlichen Gesetzen im Zusammenhang mit der Finanz-, Sozial- und Wirtschaftspolitik des Landes einzuholen.



LCGB mit Achtungserfolg bei ArcelorMittal



Ein Grund für das eher geringe Interesse am Urnengang war wohl auch die wenig spannende Ausgangslage. So ging der OGBL mit einer komfortablen Mehrheit von 38 Sitzen in diese Wahlen, der LCGB wies mit 15 zu verteidigenden Mandaten bereits einen deutlichen Rückstand auf. Die restlichen sieben Sitze verteilen sich auf die Bankengewerkschaft ALEBA (4), den Landesverband (2) und den Syprolux (1).



8 Nach der Schließung der Wahllokale werden die Stimmzettel der Briefwahl im Arbeitsministerium ausgezählt. Foto: Guy Jallay

Nach der Schließung der Wahllokale werden die Stimmzettel der Briefwahl im Arbeitsministerium ausgezählt. Foto: Guy Jallay

Einen ersten Achtungserfolg konnte der LCGB am frühen Wahlabend in Düdelingen verbuchen. Im dortigen Werk von ArcelorMittal konnte man die Mehrheit der Personaldelegierten erringen. Hatte man zuvor wie der OGBL drei Delegierte, konnte man diese Zahl auf Kosten des größten Konkurrenten um einen auf vier verbessern.



Zwei weitere Berufskammern wurden indes ohne Wahlen neu besetzt. Bei der Chambre de commerce (CC) und der Landwirtschaftskammer entsprach die Zahl der Kandidaten jeweils jener der zu besetzenden Sitze. Im Fall der CC hätte es eigentlich zu einem Votum kommen sollen, doch da drei Mitglieder der Liste von Unternehmen aus der Solidarwirtschaft nicht antreten durften, wurde die komplette Liste vom Wirtschaftsministerium abgelehnt.

14 Bei der Wahlparty des LCGB herrschte reger Andrang. Foto: Martin Caroline

Bei der Wahlparty des LCGB herrschte reger Andrang. Foto: Martin Caroline
Das eine oder andere Kaltgetränk durfte nicht fehlen. Foto: Martin Caroline
Gespannt wurde die Entwicklung der Wahlresultate verfolgt. Foto: Martin Caroline
In einer angenehmen Atmosphäre wurden Erinnerungsfotos gemacht. Foto: Martin Caroline
Die Wahlparty des OGBL fand in Esch/Alzette statt. Foto: Lex Kleren
Auch beim OGBL hatten sich zahlreiche Interessierte eingefunden. Foto: Lex Kleren
OGBL-Präsident André Roeltgen hatte die Wahlresultate stets im Blick. Foto: Lex Kleren

Das endgültige Wahlresultat wird erst in einigen Tagen vorliegen. Ein weiterer Umstand, der nicht gerade zu einer spannungsgeladenen Atmosphäre im Vorfeld der Abstimmung beitrug. Auf der Internetseite der Inspection du travail et des mines (ITM) werden die Zwischenresultate ab einer Minute nach Mitternacht veröffentlicht.



