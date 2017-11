(BB) - Es sind nur ein paar Sätze aus einer Pressemitteilung und dennoch lassen sie aufhorchen. "Für mehr Transparenz und zum besseren Service veröffentlichen wir den Kalender über die Auszahlungen der Familienleistungen", meldete die Zukunftskasse am Mittwoch. Angeführt werden die Daten, an denen das Kindergeld oder auch der Elternurlaub aufs Konto der Familien überwiesen werden.



"Den Leuten ist es nicht egal, ob die Familienleistungen am 23. oder am 27. Monatstag ausgezahlt werden", sagt die zuständige Direktorin für die Leistungsauszahlungen, Mélanie Troian. Aus den Anfragen sei deutlich zu entnehmen: Die 265 Euro Kindergeld sind für viele Bezieher eine erhebliche Summe. Sei das Geld nicht rechtzeitig auf dem Konto, so befürchte die Familie zum Monatsende nicht über die Runden zu kommen.



Laut Gesetz ist die Zukunftskasse angehalten, die staatliche Unterstützung in der letzten Monatswoche zu überweisen. In letzter Zeit hätten sich aber regelmäßig Familien informiert, wann die Überweisung denn genau anstehen würde, erzählt Troian. Die Sorgen und Nöte seien hier schon zu spüren.



Wie viele Menschen auf die Sozialtransfers des Kindergelds angewiesen sind, hat die Zukunftskasse nicht chiffriert. Viele Anrufe würden auch von Grenzgängern getätigt.



Als Verwaltung bestimmt die Kasse nicht über die Höhe der Zuwendungen. Sie ist allerdings bemüht, möglichst Transparenz über die Zahlungseingänge und Laufzeiten walten zu lassen. Genaue Angaben über die Ansprüche und Auszahlungen für 2017 und 2018 sind auf der Internetseite der Zukunftskasse einsehbar:

www.cae.lu