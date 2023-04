Eine Beobachtungsstelle soll die Gleichstellung von Frau und Mann anschieben. Obwohl prinzipiell begrüßt, ärgern sich die Sozialpartner über die Vorgehensweise.

Beobachtungsstelle Gleichstellung

Sozialpartner verärgert über Bofferdings Vorgehensweise

Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht, könnte man das Echo zusammenfassen auf die Pläne von Gleichstellungsministerin Taina Bofferding (LSAP), eine nationale Beobachtungsstelle zur Gleichstellung einzurichten. Vor Jahren schon Jahren, dann verstärkt mit der Corona-Pandemie, war von Frauenorganisationen wie dem Cid Fraen a Gender oder dem Frauenrat CNFL sowie den Gewerkschaften moniert worden, dass wichtige Statistiken und Daten zur Gleichstellung und dem Geschlechterverhältnis in Luxemburg fehlen.



Wer etwa wissen will, wie sich die Covid19-Krise auf die Inanspruchnahme von Elterngeld bei Männern und Frauen oder auf die Kurzarbeit oder Erwerbslosigkeit der Geschlechter ausgewirkt hat, oder wie sich die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern unter Blau-Rot-Grün entwickelt hat, musste diese Datensätze oft erst mühselig zusammentragen - wenn sie überhaupt existierten.

Fort- und Rückschritte im Verhältnis Mann und Frau messen

Die Antwort der Gleichstellungsministerin auf die Wissenslücke war, eine Beobachtungsstelle nach dem Vorbild des europäischen Gender Equality Index einzurichten, allerdings ohne Ranking: Das im Gleichstellungsministerium (kurz: Mega) angesiedelte Observatorium soll Statistiken und Daten zusammenstellen, die helfen, Fort-, aber auch Rückschritte bei der Gleichstellung von Frau und Mann empirisch zu messen.

Dazu sollen Bereiche, wie der Arbeitsmarkt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gewalt in der Beziehung nach Geschlecht aufgeschlüsselt und analysiert werden. Die Daten sollen öffentlich zugänglich sein, außerdem sollen die Statistiken dazu dienen, Anstöße und Argumente für politische Prioritätensetzungen zu geben. „Messen bedeutet, sich die Möglichkeit zu geben, gezielt zu handeln“, wird Bofferding auf der Internetseite des Observatoriums https://observatoire-egalite.lu zitiert.

Gewerkschaften: Grundsätzlich „eine gute Sache“

„Die zentrale Erfassung ist eine gute Sache, weil in vielen Bereichen in Luxemburg wichtige Daten fehlen“, sagt Gewerkschafterin Michelle Cloos, Mitglied des OGBL-Exekutivkomitees. Sowohl die Gewerkschaften als auch das Patronat begrüßen Bofferdings Pläne grundsätzlich – trotzdem gibt's Kritik: So moniert etwa die Salariatskammer, dass wichtige gesellschaftliche Bereiche wie die Medien nicht erfasst sind, obwohl sie bei der Bestätigung – oder beim kritischen Hinterfragen - von Rollenstereotypen eine zentrale Rolle spielen. Die Bildung ist als Analysebereich hinzugekommen, doch die Datensätze sind limitiert: So wird die Luxemburger Lehrerschaft nach männlichen und weiblichen Lehrkräften aufgeschlüsselt, nicht aber nach Vollzeit- oder Teilzeitanstellungen, was hinsichtlich der realen Beschäftigung ein wichtiger Indikator wäre.

Die Gewerkschaften und das Patronat ärgert zudem, dass sie in dem Begleitkomitee, das die Beobachtungsstelle wissenschaftlich berät, nicht vertreten sind. Dafür aber das Mega, die Generalinspektion der Sozialversicherungen (IGSS), das Statistische Amt Statec, das Forschungsinstitut Liser und die Uni Luxemburg. Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ schränkt das Gleichstellungsministerium ein, dies sei „in einer ersten Phase“ so und es verweist darauf, dass das Begleitkomitee jederzeit Expertinnen und Experten zurate ziehen kann, wenn es dies für nötig erachtet.

Sozialpartner verärgert, weil von Bofferding übergangen

Nicht nur im Begleitkomitee sind keine Vertreter der Sozialpartner vorgesehen, auch vom Hohen Rat zur Gleichstellung sind sie ausgenommen. Dieser soll das Gleichstellungsministerium beraten und aus neun Mitgliedern bestehen: einem aus der Beobachtungsstelle selbst, einer Vertretung des nationalen Frauenrats CNFL sowie zwei weiteren Mitglieder der Zivilgesellschaft. Dies können, so schreibt das Mega, Organisationen sein, sich gegen Diskriminierung und für die Geschlechtergleichstellung einsetzen. Wichtig seien nachgewiesene Kompetenzen im Bereich der Gleichstellung – wobei diese im entsprechenden Gesetzentwurf und in den jeweiligen Ausführungsbestimmungen nicht näher erläutert sind.

Die fünf anderen werden durch das Gleichstellungsministerium ernannt. Das kritisiert die Handelskammer, die die Frage aufwirft, wie es angesichts der Zusammensetzung und der Nominierung durch das Mega um die Unabhängigkeit der Beobachtungsstelle bestellt ist. Ähnliche Kontroversen hat es um andere Observatorien gegeben, wie die zu Kindheit, Jugend und Schulqualität, deren Mitglieder vom Bildungsminister nominiert werden und die ihre jeweiligen Forschungsschwerpunkte dem Minister zur Begutachtung vorlegen muss.

Wenn ein wichtiger Akteur außen vor bleibt, ist das für die Sache insgesamt nicht gut Michelle Cloos, Exekutivkomitee des OGBL

„Die repräsentativen Gewerkschaften haben einen Platz in dem Gremium verdient“, betont Michelle Cloos vom OGBL. Die Gewerkschaften ergreifen in ihrem Gutachten sogar Partei für die Arbeitgeber: „Wenn ein wichtiger Akteur außen vor ist, ist das für die Sache insgesamt nicht gut“, gibt Cloos zu bedenken. In einem Brief Ende Dezember hatte der OGBL seine Einwände vorgetragen und gehofft, bei der LSAP-Ministerin Gehör zu finden, nachdem sich das Depot des entsprechenden Gesetzentwurfs hingezogen hatte. Dann die Überraschung: Ende Januar kam Bofferdings Vorschlag – ohne vorige Konsultation weder mit den Gewerkschaften noch mit den anderen Akteuren, die in der Vergangenheit mit der Gleichstellung befasst waren.

Deponierter Gesetzentwurf ohne vorige Konsultation

Der Gleichstellungsrat soll das vorige Comité du travail féminin ablösen. Das Gremium, in dem Vertretern von Frauenorganisationen, Gewerkschaften, Arbeitgeber und Ministerien saßen, war 1984 ins Leben gerufen worden, um den nationalen Aktionsplan Beschäftigung (PAN) zu begleiten und auf mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt hinzuwirken. In den vergangenen Jahren allerdings war das zahlenmäßig deutlich größere Komitee immer seltener zusammengekommen und kaum noch um seine Meinung gefragt worden, bis es schließlich ganz einschlief. Intern heißt es denn auch, der Rat solle aus Effizienzgründen verkleinert werden.

Das bestätigen die Gewerkschaften. „Das bedeutet aber nicht, dass das Gremium, wie jetzt geplant, verkleinert werden muss“, unterstreicht Cloos. „Es soll effizient sein, aber es braucht eine demokratische Debatte mit allen wichtigen Akteuren im Feld“. Im Ministerium scheint aber wenig Bereitschaft zu herrschen, das Projekt aufzuschnüren und abzuändern: Auf „Wort“-Nachfrage, warum die Sozialpartner weder im Begleitkomitee noch im Gleichstellungsrat vertreten sind, antwortet das Mega lediglich mit einem Verweis … auf den umstrittenen Gesetzestext.

Beobachtungsstelle Gleichstellung Das Observatorium für Geschlechtergleichstellung besteht aus drei Elementen: einer Datenbank, einer Internetseite und einem Begleitkomitee, das wissenschaftlich beraten soll. Zu den Themenfeldern, die bisher vom Observatorium erfasst werden, zählen laut Gleichstellungsministerium (Mega) die Gewalt in Beziehungen, Beschäftigung, Führungspositionen, Vereinbarkeit, Bildung, Einkommen und Gesundheit. Hierzu werden Datensätze in einer Datenbank gesammelt, dies mit derzeit 300 Indikatoren und Unterindikatoren. Im Zeitraum von Dezember 2019 bis Ende 2022, als die Strukturen für die Beobachtungsstelle gelegt wurden, betrugen die Ausgaben 430.714 Euro. Bisher sind anderthalb Stellen im Mega mit Aufbau und Umsetzung der Beobachtungsstelle befasst.

