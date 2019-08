Die Regierung hat einen Sonderbeauftragten eingesetzt, um herauszufinden, weshalb das Personalkarussell am großherzoglichen Hof so schnell dreht. Ein Teil der Mitarbeiter wird mit Steuergeldern bezahlt.

Sonderbeauftragter untersucht Personalpolitik bei Hofe

Die Regierung hat einen Sonderbeauftragten eingesetzt, um herauszufinden, weshalb das Personalkarussell am großherzoglichen Hof so schnell dreht. Ein Teil der Mitarbeiter wird mit Steuergeldern bezahlt.

(DS) - In den vergangenen Jahren sorgte die Personalpolitik am großherzoglichen Hof immer wieder für Schlagzeilen. Nun soll ein von der Regierung eingesetzter Sonderbeauftragter klären, was es mit dem Personalwechsel auf sich hat. Wie das Onlinemagazin "Reporter" am Donnerstag berichtete, hat Premierminister Xavier Bettel (DP) bereits Ende Juni den früheren Direktor der Inspection Générale des Finances Jeannot Waringo damit beauftragt, die Personalpraxis der Cour grand-ducale unter die Lupe zu nehmen.



Der langjährige Direktor der Inspection Générale des Finances Jeannot Waringo soll die Personalpoltik der Cour grand-ducale untersuchen. Foto: Guy Jallay

Waringo soll "alle Aspekte des Personalmanagements analysieren" und "dem Premier regelmäßig Bericht erstatten und Reformvorschläge unterbreiten", heißt es weiter. Mit der Maßnahme will die Regierung mehr Kontrolle über die Personalpolitik am großherzoglichen Hof bekommen, nicht zuletzt deshalb, weil ein Teil der Mitarbeiter mit Steuergeldern bezahlt wird. Wie "Reporter" weiter berichtet, wurden im vergangen Jahr rund 7,6 Millionen Euro für die Personalkosten aufgewandt, dies bei einem Gesamtetat von 10,7 Millionen Euro, den die „Maison du Grand-Duc“ laut Staatsbudget erhalten hat.



Seit 2015 sollen mehr als 30 Personen entlassen worden sein, beziehungsweise selbst gekündigt haben. Laut dem Onlineportal hat Großherzogin Maria-Teresa großen Einfluss auf die Personalpolitik.



Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich die Regierung in die Personalpolitik der Maison grand-ducale einmischt. Schon im Juni 2016 hatten Premier Xavier Bettel, Vizepremier Etienne Schneider (LSAP) und Justizminister Felix Braz (Déi Gréng) bei einer Unterredung mit Großherzog Henri darauf hingewiesen, dass der Staat den Hof mit zehn Millionen Euro Steuermitteln jährlich finanziert. Die Minister hatten deshalb ein größeres Mitspracherecht gefordert. Braz hatte damals allerdings dementiert, dass es zwischen der Regierung und dem Hof zu einer Krisensitzung gekommen war.



Auch Hofmarschall Lucien Weiler hatte damals in einem Interview mit dem "Luxemburger Wort" beschwichtigt und den Vorwurf zurückgewiesen.