Sommerferien ade

Wegen des Lehrermangels wurden in diesem Jahr erstmals so genannte Quereinsteiger eingestellt. Von den 237 Quereinsteigern, die nicht die regulären Bedingungen für eine Lehrerkarriere erfüllen, haben 92 ein Lehrerdiplom, aber keinen Concours. Unter den 145 Quereinsteigern ohne Lehrerausbildung sind 46 Lehrbeauftragte, die bereits Teil des Schulsystems sind. Bleiben also noch 99 Quereinsteiger ohne Lehrerausbildung und ohne Erfahrung. Sie haben einen Crashkurs am Institut de formation de l'éducation nationale (IFEN) besucht. Die Rekrutierung von Quereinsteigern ist gesetzlich auf fünf Jahre begrenzt.