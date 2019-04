Generalstaatsanwältin Martine Solovieff empfindet einen Brief von Mobilitätsminister Bausch nicht als Einmischung in die Justiz. Die von der CSV angedeutete Rücktrittsforderung ist so wohl vom Tisch.

Politik 2 Min.

Solovieff: Bausch hat Justiz nicht beeinflusst

Marc HOSCHEID Generalstaatsanwältin Martine Solovieff empfindet einen Brief von Mobilitätsminister Bausch nicht als Einmischung in die Justiz. Die von der CSV angedeutete Rücktrittsforderung ist so wohl vom Tisch.

Empört hatte man sich bei der CSV zu Beginn der Woche gegeben. „Du jamais vu“, hieß es von Parteipräsident Frank Engel. Dabei bezog er sich auf einen Brief, den Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) am 18. Juli an die Generalstaatsanwältin Martine Solovieff geschickt hatte.



Engel deutete an, dass es sich hier um Beeinflussung der Justiz handeln könnte und brachte eine Rücktrittsforderung gegenüber Bausch ins Spiel. Man wolle allerdings erst die Antwort der Regierung auf eine parlamentarische Frage diesbezüglich abwarten.



Frontalangriff beim CSV-Oppositionsbriefing Dass die größte Oppositionspartei die Regierung kritisiert, ist weder besonders überraschend noch neu. Der scharfe Ton bei dem CSV-Oppositionsbriefing lässt allerdings aufhorchen.

In dem erwähnten Brief teilt Bausch Solovieff seine Überraschung über das Vorgehen eines Substituts mit. Dieser hatte der Straßenbauverwaltung mitgeteilt, dass sie einige Motorradfahrer, die auf einer Baustelle zwischen Stadtbredimus und Hëttermillen gestürzt waren, entschädigen müsse. Andernfalls riskiere der zuständige Beamte juristisch belangt zu werden.



Alltäglicher Vorgang wird hochgespielt



Auf Nachfrage hin erklärt die Generalstaatsanwältin gegenüber dem „Luxemburger Wort“ , dass der Brief von Minister Bausch in ihren Augen keine Beeinflussung der Justiz darstelle, ansonsten hätte sie selbst Schritte unternommen, um dies zu unterbinden. Sie habe den Brief des Ministers an den betroffenen Substitut weitergeleitet und dessen Antwort dann an Justizminister Félix Braz (Déi Gréng) geschickt.



Sie zeigt sich vor allem verwundert über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Briefes, da sich die Unfälle, also der eigentliche Stein des Anstoßes, bereits im Juli 2017 ereigneten. Hier werde ein ziemlich alltäglicher Vorfall hochgespielt. Etwas unüblich sei es zwar, dass sich Bausch direkt an sie gewandt habe und nicht den eigentlich üblichen Weg über den Justizminister gewählt habe, da es sich bei Bausch um den für die Straßenbauverwaltung zuständigen Minister handele, sei es aber dennoch kein außergewöhnlicher Vorfall.

Solovieff präzisierte zudem, dass sich die Generalstaatsanwaltschaft in solchen Unfallfällen normalerweise an die Versicherung und nicht an die Behörde wende, doch in diesem Fall sei nicht ganz klar gewesen, um welches Unternehmen es sich handele.



Entschädigung noch unklar



Ob die Straßenbauverwaltung die betroffenen Motorradfahrer, es geht wohl um vier bis fünf Personen, entschädigen wird, entziehe sich indes ihrer Kenntnis, so Solovieff.

Ihre Erklärung zu dem Vorfall wird wohl auch der Antwort auf die parlamentarische Frage beiliegen, sie habe Braz auf jeden Fall die Erlaubnis dazu erteilt. Damit dürfte es wohl eher nicht zu einer Rücktrittsforderung von der CSV an Minister Bausch kommen.