So zufrieden sind die Bürger mit dem öffentlichen Dienst

Florian JAVEL Kommunikationskanäle, Verfügbarkeit, Kompetenz - was der Staat seinen Bürgern zu bieten hat, nimmt eine neue Ilres-Studie unter die Lupe.

Die Bürger, die regelmäßig mit dem öffentlichen Dienst zu tun haben, sind zufrieden. Und so ist es Minister Marc Hansen (DP) ebenso. Laut einer Ilres-Studie finden 72 Prozent der Befragten, die Qualität der angebotenen Dienste des Staates sei „gut“. Die Studie ist die vierte ihrer Art nach 2002, 2008 und 2015. „Für uns ist es besonders wichtig, regelmäßig abzufragen, wie zufrieden die Menschen mit den Diensten sind, die wir als Staat anbieten“, betonte der Minister für den öffentlichen Dienst am Montag bei der Vorstellung der Resultate.

„Man hat die Studie, bei der etwa 1.000 Teilnehmende um den Monat Dezember 2022 herum befragt wurden, einfacher gestaltet“, erklärt der neue Managing Director der Ilres, Thomas Crépon. Die vorigen Studien seien „lang“ und „schwerfällig“ gewesen, sodass ein Vergleich zwischen den Studien heute nicht immer zutreffend ist, ergänzt er. Die neueste Version ist in drei Kategorien unterteilt: Wie treten die Menschen mit dem öffentlichen Dienst in Kontakt, wie zufrieden sind sie mit dessen Qualität und wie wird dieser in der Öffentlichkeit wahrgenommen?

Thomas Crépon, Managing Director des Ilres, hatte am Montag viel Gutes über den öffentlichen Dienst zu berichten. Foto: Gerry Huberty

82 Prozent sind mit der Erreichbarkeit der Behörden zufrieden

Zum ersten Teil der Studie: Am meisten traten die Befragten mit dem öffentlichen Dienst in den Bereichen Gesundheit (83 Prozent), Finanzen (59 Prozent) und Transport (52 Prozent) in Kontakt. Und das vor allem über digitale Kanäle, also über Internetseiten (60 Prozent). Das Telefon (54 Prozent) ist der zweitgängigste Weg, um mit den Behörden zu kommunizieren. Dahinter liegt der E-Mail-Verkehr (48 Prozent) und der Kontakt vor Ort (35 Prozent). „Mit jedem Kanal, der dazu kommt, sind die Menschen besser informiert und fühlen sich wohler mit dem, was der Staat zu bieten hat“, findet Hansen.

Für uns ist es besonders wichtig, regelmäßig abzufragen, wie zufrieden die Menschen mit den Diensten sind, die wir als Staat anbieten. Marc Hansen (DP), Minister für den öffentlichen Dienst

Insgesamt 71 Prozent sind in Bezug auf die Kommunikationskanäle der Meinung, dass der öffentliche Dienst „leicht erreichbar“ sei. 82 Prozent zeigen sich insgesamt zufrieden mit den vielfältigen Kommunikationskanälen. Ergänzend fühlen sich 75 Prozent zur Genüge darüber informiert, wie sie mit den Behörden in Kontakt treten können. Dabei spielt vor allem eine Rolle, dass Guichet.lu seit 2015 bekannter unter den Befragten geworden ist. Gaben damals 81 Prozent an, die Plattform zu kennen, so waren es 2022 sogar 93 Prozent.

Wahrnehmung des öffentlichen Dienstes - eher langsam und traditionell

Über 80 Dienstleistungen sind über Internet aufrufbar Der Kontakt zur Gesundheitskasse sowie diversen Sozialversicherungen soll vereinfacht werden. Die Digitalisierung soll es möglich machen.

Doch wie steht es um die Qualität der angebotenen Dienste des Staates? Marc Hansen drückt es am verständlichsten aus: „Bei allen Feldern der Studie ist viel grüne Farbe zu sehen. Bei jedem Punkt sind wir immer um die 70 Prozent, was bedeutet, dass die Menschen alles gut finden.“

Hansen liegt damit richtig - Zuverlässigkeit der Informationen? 75 Prozent Zufriedenheit. Korrekter Umgang mit vertraulichen, persönlichen Informationen? 88 Prozent Zufriedenheit. Klare und transparente Kommunikation? 72 Prozent bejahen dies. Und so weiter.

Negativ hervorzustreichen gibt es laut der Ilres und Marc Hansen nur wenig. „Wir schauen natürlich aber auch auf die roten Balken, sie sind für uns als Staat nicht unwichtig.“ Negativ zu vermerken ist vor allem das Bild, das der öffentliche Dienst von sich gibt: traditionell, eher wenig innovativ und etwas langsam. Letzteres wird in der Studie am Rande bestätigt. Denn 30 Prozent sind unzufrieden mit der Wartezeit, wenn es um den Kontakt mit der für eine bestimmte Angelegenheit designierten Person geht. 24 Prozent finden die Wartezeit nur „passabel“.



Auch wenn die Befragten zudem der Meinung sind, dass sich die Leistungen des öffentlichen Dienstes eher verbessert haben über die fünf letzten Jahre (54 Prozent), so sehnen sich die Bürger ebenso nach mehr Mitspracherecht bei der Gestaltung der angebotenen Dienstleistungen des Staates: 71 Prozent wünschen sich laut der Studie nämlich eine aktivere Einbindung.

