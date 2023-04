Keine blau-rot-grüne Politik ohne entsprechendes Motto: Mit "Eng liewenswäert a solidaresch Zukunft fir Lëtzebuerg" sollen die Klimaziele bis 2030 erreicht werden. Eine Bestandsaufnahme.

Überarbeitung des Energie- und Klimaplanes

So will Blau-Rot-Grün seine Klimaziele erreichen

Marc SCHLAMMES Keine blau-rot-grüne Politik ohne entsprechendes Motto: Mit "Eng liewenswäert a solidaresch Zukunft fir Lëtzebuerg" sollen die Klimaziele bis 2030 erreicht werden. Eine Bestandsaufnahme.

Ob es daran liegt, dass es in der Klimafrage keine Zeit mehr zu verlieren gibt: Schon sieben Minuten vor Beginn der Pressekonferenz ist Joëlle Welfring (Déi Gréng) einsatzbereit.

Gleich vier Minister präsentierten den Entwurf des neuen Energie- und Klimaplans: Claude Turmes, Joëlle Welfring, Xavier Bettel, Franz Fayot (v.l.n.r.) Foto: Anouk Antony

Dass am Ende vier Minister - neben der Umwelt- und Klimaministerin deren Parteikollege, Energieminister Claude Turmes, Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) und Premierminister Xavier Bettel (DP) – an die Mikrofone treten, untermauert die Tragweite der Thematik. Das Quartett stellt die Eckpunkte des überarbeiteten Energie- und Klimaplans vor – und gibt sich betont ambitiös. „Heute zu investieren wird billiger, als morgen zu reparieren“, resümiert Bettel die Grundausrichtung des Planes.

Welche Ziele setzt sich Blau-Rot-Grün?

Im Vergleich zum vorliegenden Plan national intégré en matière d‘énergie et de climat (PNEC) bleibt es dabei, dass die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gesenkt werden sollen. Bei den erneuerbaren Energien soll der Anteil auf 35 bis 37 Prozent gesteigert werden – anstatt der derzeit vorgesehenen 25 Prozent. Und die Energieeffizienz soll um 44 Prozent verbessert werden – derzeit sieht der PNEC 40 bis 44 Prozent vor. Erreicht werden sollen die Ziele durch 197 Maßnahmen, von denen 43 Prozent bereits in der Umsetzung seien, wie Joëlle Welfring betonte.

Wie soll der Anteil an Erneuerbaren gesteigert werden?

„Wir werden das hinkriegen“, äußert sich Claude Turmes gewohnt zuversichtlich. Die Regierung will vor allem die Nutzung der Sonnen- und Windkraft forcieren. Vom Klima-Bürgerrat und -Observatoire wird die Idee des Ausstiegs aus fossil betriebenen Heizungen übernommen – in einer ersten Phase mit einem entsprechenden Förderprogramm auf freiwilliger Basis. Daneben soll die nationale Wasserstoffstrategie den Bereichen Industrie und Logistik den Weg in die Klimaneutralität ebnen. Schließlich soll auch die Kooperation mit europäischen Partnern ausgebaut werden (wie bereits mit Dänemark und der Schaffung einer Energie-Insel geschehen). Bei einem Nordsee-Gipfel am kommenden Montag will der Premier mit europäischen Partnern weitere gemeinsame Schritte ausloten.

Wie fällt die Klimabilanz bislang aus?

2021 lagen die CO2-Emissionen Luxemburgs um 20,2 Prozent unter dem Referenzniveau von 2005. Gegenüber 2020 wurde jedoch ein Anstieg um 5,5 Prozent verbucht. Beim Blick auf die sektorielle Lastenteilung gibt es zwei Sorgenkinder: Zum einen der Bereich „Industrie und Baugewerbe“, wo die Emissionen vor zwei Jahren 30,8 Prozent über der Emissionszuweisung lagen. Zum anderen der Bereich „Wohn- und Dienstleistungsgewerbe“, wo die Emissionszuteilung für 2021 um zehn Prozent überschritten wurde. Der Bereich „Transport“, der fast zwei Drittel aller Emissionen verursacht, landete vor zwei Jahren 6,8 Prozent unter dem vorgegebenen Wert.

Was passiert mit den Maßnahmen des Klima-Bürgerrates?

Premier Bettel, der den Klima-Bürgerrat im Oktober 2021 erfand, unterstrich am Montag die „eindrucksvolle Arbeit“ des 100-köpfigen Gremiums. 57 Maßnahmen werden von der Regierung für die Neufassung des PNEC zurückbehalten – in 19 Fällen werden dabei bereits bestehende Maßnahmen verstärkt, fünf neue Maßnahmen finden Aufnahme in den Vorentwurf des PNEC. Dazu zählen im Bereich „Mobilität“ die Einführung eines Sozialleasing, um einkommensschwache Haushalte beim Umstieg auf E-Mobilität zu unterstützen, die Ausarbeitung einer Strategie zur Temporeduzierung beim motorisierten Verkehr und die Überarbeitung der Zulassungssteuern.

Wie geht es mit der CO2-Steuer weiter?

Die CO2-Steuer wurde 2021 mit einem Betrag von 20 Euro je Tonne eingeführt und seitdem jährlich um fünf Euro je Tonne angehoben. Diese gestaffelte Anhebung soll nun fortgesetzt werden: 35 Euro in 2024, 40 Euro in 2025 und 45 Euro in 2026. Das entspricht beim Treibstoffverkauf einem Plus von 1,1 bis 1,2 Cent je Liter und Jahr. Die Einnahmen aus der CO2-Steuer sollen, wie bisher, zur Hälfte in Investitionen für den Klimaschutz fließen und der sozialen Abfederung zugutekommen.

Welche Rolle spielt die Industrie?

Die Industrieunternehmen sollen mit Maßnahmen wie dem „Klimapakt fir Betriber“, verbindlichen Energie-Audits, Beihilfen und einer Roadmap zur Dekarbonisierung dahin gesteuert werden, dass das sektorielle Ziel bis 2030 doch noch erreicht wird. Ressortminister Franz Fayot sieht vor allem zwei Herausforderungen: Einerseits eine gewisse Trägheit, die stets einer Umstellung, die eine Weichenstellung für Jahre und Jahrzehnte bedeutet, zugrunde liegt; andererseits die ökonomische Komponente, wo auch die EU gefordert sei, um unlauteren Wettbewerb auf Kosten europäischer Betriebe zu verhindern.

Was tut der Staat selbst?

Renovierungen und Neubauten sollen dazu führen, dass der öffentliche Dienst bis 2040 klimaneutral wird. Öffentliche Bauten sollen jährlich mit Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von 3.000 KW ausgestattet werden und der Energieverbrauch soll um 1,9 Prozent gesenkt werden.

Was sind die nächsten Schritte?

Ende Juni 2024 muss Luxemburg seinen neuen Energie- und Klimaplan bei der EU-Kommission in Brüssel einreichen. Über die nächsten Wochen läuft eine breite Konsultierungsphase, bei der die Bürger ihre Kommentare und Vorschläge unterbreiten können (pnec@mev.etat.lu) zum PNEC-Entwurf, der unter www.emwelt.lu einsehbar ist. Bis Mitte des Jahres soll der Plan daraufhin angepasst werden, auch unter Berücksichtigung der Bemerkungen von Klima-Plattform und -Observatoire.

