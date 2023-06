Die Anhebung der CO2-Steuer bleibt nicht ohne Auswirkungen auf Benzin- und Dieselpreise. Für den Staat lohnt es sich bis 2026 dennoch weniger.

So teuer wird die CO2-Steuer an der Zapfsäule

Plus 1,1 Cent pro Liter Benzin und plus 1,2 Cent pro Liter Diesel: Das sind die finanziellen Auswirkungen der Anpassung der CO₂-Steuer. Im Entwurf zum überarbeiteten nationalen Energie- und Klimaplan hat Blau-Rot-Grün bis 2026 eine jährliche Erhöhung der Steuer um fünf Euro pro Tonne CO₂ vorgesehen. In drei Jahren soll die Abgabe dann 45 Euro je Tonne ausmachen.

Damit schreibt die Regierung die kontinuierliche Anhebung der CO₂-Steuer fort, die 2021 mit einem Wert von 20 Euro je Tonne Kohlendioxid eingeführt wurde. Wäre es nach dem Klima-Bürgerrat gegangen, würde die Erhöhung noch heftiger ausfallen; in seinen Empfehlungen hatte das von Premierminister Xavier Bettel (DP) eingesetzte Gremium eine „substanzielle Erhöhung“ gefordert.

Über die budgetären Folgen der CO₂-Steuer gibt Umwelt- und Klimaministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des ADR-Abgeordneten Fred Keup Aufschluss. Neben den Anhebungen an den Zapfsäulen wird Heizöl um 1,3 Cent je Liter und Erdgas um 1,1 Cent pro Kubikmeter teurer. Auf dem landwirtschaftlich genutzten Diesel wird keine CO₂-Steuer berechnet.

Für die Staatskasse bedeutet die CO₂-Steuer prognostizierte Einnahmen über 279,19 Millionen Euro (2023), 268,382 Millionen Euro (2024), 256,48 Millionen Euro (2025) und 248,95 Millionen Euro (2026).

Doppelbesteuerung und Wettbewerbsfähigkeit

Das von Keup angeführte Argument der Doppelbesteuerung lässt die Ministerin nicht gelten – der Abgeordnete verweist auf die Zulassungssteuer, die 2007 von Schwarz-Rot angepasst und aufgrund der CO₂-Emissionen des Fahrzeugs festgelegt wurde. Die CO₂-Steuer beziehe sich auf den Treibstoffverbrauch, während die Zulassungssteuer auf das Auto bezogen sei und jährlich anfalle, so Joëlle Welfring.

Sie betont auch, dass die CO₂-Steuer eine von mehreren Maßnahmen sei, um die Abkehr von den fossilen Energiequellen zu schaffen. Dies treffe auch bei Nicht-Ansässigen zu, weshalb die Bedeutung des Tanktourismus auch durch die CO₂-Steuer abnehme. Joëlle Welfring hebt vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine die größere Unabhängigkeit hervor, die mit der Abkehr von den Fossilen hin zu Erneuerbaren einhergehe. Mit Blick auf die Wirtschaft habe der Krieg die Energiepreise zudem viel stärker befeuert als die CO₂-Steuer.

Fred Keup sorgt sich in seiner Anfrage um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Eine Sorge, die die Ministerin nicht teilt. Stattdessen weist sie auf neue wirtschaftliche Möglichkeiten hin, die sich mit der Energietransition ergeben würden.

Der von Keup aufgeworfenen Idee einer Anhebung beziehungsweise einer rückwirkenden Indexierung der seit vielen Jahren unveränderten Kilometerpauschale erteilt Joëlle Welfring zudem eine Absage.

Schließlich weist sie in ihrer Stellungnahme auf die soziale Ausrichtung der Steuer hin: 50 Prozent der Einnahmen fließen in die Klimapolitik, 50 Prozent werden verwendet, um die Belastung schwächerer Haushalte abzufedern.

