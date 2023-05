Die Vorstellungen davon, was Senioren heute brauchen, variieren. Vor allem eine Sorge treibt alle Abgeordneten um.

Aktualitätsstunde zum Umgang mit älteren Menschen

So sehen die Parteien die Bedürfnisse im dritten Alter

Jeder fünfte Einwohner Luxemburgs ist älter als 65. Deren Bedürfnisse standen am Mittwoch im Zentrum einer Aktualitätsstunde des Parlaments zum dritten Alter, die von der CSV beantragt worden war. Dem Abgeordneten Marc Spautz ging es dabei vor allem um die Bereiche Kultur, Mobilität, Bildung und Gesundheit, wo man sich Gedanken machen müsse, dass auch Senioren noch angemessen Zugang dazu behalten.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung sieht Spautz die Gefahr, dass ältere Leute zunehmend belastet und ausgeschlossen werden. „Immer mehr Post- und Bankschalter schließen. Termine bei Ärzten kann man zunehmend nur noch über die digitale Plattform Doctena anfragen - das sind nur einige Beispiele dafür“, sagte er. In verschiedenen Regionen gebe es Seniorenclubs, wo alte Menschen Hilfe finden könne. Aber sobald es um sensible Daten und persönliche Passwörter gehe, sei das nicht so evident.

Mit dem Bus vom Norden in die Philharmonie: Spautz verwies zudem auf Kultur- und Sportprogramme, die teils schlecht mit dem öffentlichen Transport zu erreichen seien. Und als großes Problem bezeichnete er die zunehmende soziale Isolation. „Einsamkeit wird ein Riesenproblem. Auch Menschen, die noch soziale Kontakte haben, können unter diesem subjektiven Gefühl leiden, die zu Herz-, Kreislauferkrankungen und Suchtproblemen führen können.“

Einsamkeit wird ein Riesenproblem. Marc Spautz, Sozialexperte der CSV

Es sei wichtig, dass man sich mit diesen Themen befasst. „Wir sind als Politik gefordert, etwas dagegen zu machen“, appellierte er im Vorfeld der Gemeindewahlen an die Abgeordneten. Denn vor allem die Gemeinden sollten sich damit beschäftigen. „Es müssten überall Seniorenkommissionen, ein Seniorenrat sowie ein Seniorenkoordinator eingesetzt werden“, forderte der CSV-Abgeordnete.

Übergang vom Beruf zur Rente schwierig

Einig waren sich alle Abgeordneten, dass den älteren Menschen so lange wie möglich ein autonomes und selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden sollte. Als ein weiterer Problembereich wurde in der Debatte der Übergang vom Berufsleben auf den Ruhestand genannt. „Manche spüren sich damit über- und unterfordert. Wir müssen etwas tun, damit sie sich noch gebraucht vorkommen und weiterhin Teil der Gesellschaft sind“, sagte Max Hahn (DP). Der ADR-Abgeordnete Fred Keup meinte, man sollte die Möglichkeit anbieten, verschiedene Arbeiten länger als nach den Rentenregeln verrichten zu dürfen.

Auch Simone Asselborn-Bintz (LSAP) treibt das Thema um. „Es wäre gut, wenn der Übergang vom Beruf in die Rente langsam stattfinden könnte.“ Zur Frage, wie man die Senioren besser erreichen und in das Leben der Gemeinde einbinden könne, schlug sie vor, das Ehrenamt zu fördern. „Man muss den Kontakt aufrechterhalten und ihnen entsprechende Angebote machen.“

Asselborn-Bintz thematisierte überdies Wohnen im Alter und schlug vor, mehr Übergangsstrukturen zu schaffen zwischen den oft zu großen Häusern und dem Altersheim sowie Senioren-Wohngemeinschaften gesetzlich zu regeln. Charles Margue (Déi Gréng) befand hier, dass das bislang vorrangig geförderte Modell, ältere Menschen so lange wie möglich in ihren Häusern zu belassen, an seine Grenzen stoße. Gerade wegen der Gefahr sozialer Isolation und Einsamkeit. „Beides kann schwere Folgen für die mentale Gesundheit haben“, gab Margue zu bedenken.

Die Wohnungen würden oft zur Last werden, weil sie zu groß, nicht altersgerecht und zu teuer werden. „Wir Grünen wollen ergänzend zu den Altersheimen Modelle, wie Mehrgenerationenhäuser und Senioren-Wohngemeinschaften entwickeln.“ Es sei außerdem eine Frage des Urbanismus und der Landesplanung, die Stadtviertel altersgerecht einzurichten. Und: „Mehr Mietwohnungen in öffentlicher Hand wären auch hier hilfreich, nicht zuletzt damit Häuser für Familien frei werden.“

Angesprochen wurde noch das Problem der Altersarmut, das laut Asselborn-Bintz „im Auge behalten werden muss“. Myriam Cecchetti (Déi Lénk) meinte: „Wer vorher schon arm war, wird auch im Alter arm sein. Wir müssen die Löhne anpassen und bezahlbare Wohnungen schaffen.“ Marc Goergen (Piraten) hatte sich die Zahlen genauer angeschaut, wie viele der Renten unter dem Armutsrisiko liegen. „Laut Statec liegt das Armutsrisiko einer Einzelperson bei 2.177 Euro. Demnach leben 14,4 Prozent der Rentner unterhalb des Armutsrisikos. „Müssen wir die Minimalrenten nicht anders gestalten?“, fragte der Abgeordnete.

Zu hohe Preise für Altersheime

Georgen verwies auf die hohen Preise der Alters- und Pflegeheime. „Die Heime kosten, aber sie müssen gutes Personal auch gut bezahlen. Deren Gehälter werden nun einmal auf alle Pensionäre umgelegt und da ist auch für jemanden mit einer guten Rente von über 3.000 Euro der Preis recht hoch. Das muss man einmal kritisch auf den Prüfstand stellen.“

Familienministerin Corinne Cahen verwies in diesem Zusammenhang auf das neue Gesetz zum sogenannten accueil gérontologique, der Ergänzungszahlung des Nationalen Solidaritätsfonds, wenn die Rente nicht ausreicht für den Pensionspreis. „Der ist so berechnet, dass die betroffenen Personen zusätzlich ein Taschengeld behalten, um würdig leben zu können.“

Ihrer Auffassung nach sollte man im Alter auf Dienstleistungen wie in einem Laden zugreifen können, wenn man sie braucht. „Nicht jeder möchte in ein Heim“, betonte sie und erzählte vom „Beienhaus“, wo sich Leute über 60 zusammengetan haben und jeder seine Privatsphäre hat, es aber überdies Gemeinschaftsräume gibt, wo man sich trifft.

Als das allerwichtigste im Alter bezeichnete Cahen das Ehrenamt und auch die Ministerin appellierte, wie schon der CSV-Abgeordnete Spautz, an die Gemeindeverantwortlichen, ältere Menschen einzubinden und in den Bebauungsplänen Wohnraum vorzusehen, wo ältere Menschen leben können. Generell sollten Themen intergenerationell angegangen und Senioren mitgenommen werden, anstatt sie separat zu behandeln. „Man kann zu jedem Moment nützlich sein in dieser Gesellschaft“, so Cahens Credo.

