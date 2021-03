So rutschte Frank Engel ins Aus

Der CSV-Vorsitzende wirft nach internem Machtkampf das Handtuch. Die Staatsanwaltschaft leitet eine Voruntersuchung ein.

Bei der CSV überschlugen sich am Freitag die Ereignisse. Am Morgen hatte zunächst Parteipräsident Frank Engel zu einer Pressekonferenz geladen, in deren Verlauf er erneut im Zusammenhang mit dem Arbeitsvertrag mit dem CSV Frëndeskrees seine Unschuld beteuerte. Trotz einiger Andeutungen, sprach er zu dem Zeitpunkt aber noch nicht konkret von Rücktritt.

Um die Mittagszeit kam dann der CSV-Nationalvorstand zusammen ...