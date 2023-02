So möchte die ADR das Luxemburger Militär attraktiver machen

Warum die ADR kein belgisch-luxemburgisches Bataillon möchte und wie ein freiwilliger nationaler Dienst die Personalsorgen der Armee regeln könnte.

Florian JAVEL Warum die ADR kein belgisch-luxemburgisches Bataillon möchte und wie ein freiwilliger nationaler Dienst die Personalsorgen der Armee regeln könnte.

Bis 2028 will Luxemburg seine Militärausgaben auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Als realisierbar stufte Armeeminister François Bausch (Déi Gréng) das Unterfangen ein, bis 2024 0,72 Prozent des BIP zu investieren - in absoluten Zahlen wären das 558 Millionen Euro. Ein Ziel, das die ADR auf ihrer Pressekonferenz zur Zukunft der Luxemburger Armee am Freitag in der Rue de l'Eau begrüßte. Die enorme Geldsumme müsse allerdings verantwortungsvoll investiert werden.

Was unter der Leitung von Minister Bausch bis dato nicht die Priorität gewesen sei, behauptet der parlamentarische Sprecher der ADR, Fernand Kartheiser. „Bausch verzweifelt daran, richtig teure Projekte zu finden, in die er das Geld investieren kann. Weltraum, internationale Kooperationen - wir würden lieber das Geld hier im Land investieren.“



Für die ADR spielt die Musik nämlich auf nationaler Ebene. Und nicht da, wo Luxemburg nicht darüber verfügt, wie ihr Militär zum Einsatz kommen soll. Ein Beispiel: Die ADR positioniert sich klar gegen das belgisch-luxemburgische Bataillon, das bis 2028 800 Militärangehörige umfassen soll. Die Umsetzung sei zu vage - und der Preis des Autonomieverlustes der Luxemburger Armee zu hoch. „Das Bataillon wird unsere personellen Kapazitäten überfordern.“ Außerdem werde es aller Wahrscheinlichkeit nach in größere internationale Verbände eingebunden werden. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Luxemburg „in Situationen gebracht wird, die unseren Interessen nicht entsprechen“, gibt Kartheiser zu bedenken. Ein Risiko, das man nicht eingehen wolle.

ADR gegen Aufnahme von Georgien und der Ukraine in die NATO

Was die Mitgliedschaft Luxemburgs in der NATO anbelangt, so sei die ADR der Meinung, dass diese eine „regionale Organisation für den nordatlantischen Raum“ bleiben muss. Man sei skeptisch, dass die NATO in Gebieten, die nicht ihrem traditionellen Zuständigkeitsbereich unterliegen, sich positioniert. Die NATO müsse rein „defensiv“ handeln.

Auch hinsichtlich einer Osterweiterung. Die ADR sei dagegen, dass Länder, die direkt an Russland grenzen, in die NATO eingegliedert werden. Die Aufnahme von Schweden und Finnland sei zwar nicht mit einem Sicherheitsrisiko verbunden, allerdings könne nicht dasselbe über die Ukraine und Georgien behauptet werden.

Statt einer Erweiterung solle die NATO durch Konsens und Flexibilität innerhalb der Organisation den Weg zur gesamteuropäischen Sicherheits- und Friedensarchitektur ebnen. „Wir sind Alliierte und nicht Alignierte. Es muss möglich sein, innerhalb der NATO situationsspezifisch Neutralität in Konflikten zu wahren. Vor allem aber, als Land autonom zu entscheiden, ob eine Einmischung in einen Konflikt den nationalen Interessen entspricht“, so Kartheiser.

„Das Ziel ist es, den Menschen eine interessante Dienstzeit anzubieten“



Neben der Rolle Luxemburgs auf internationaler Ebene möchte die ADR vor allem, dass die heimische Armee attraktiver wird. Dafür stellt die Partei mehrere Lösungsvorschläge in Aussicht. 24-Stunden-Kinderbetreuung, eine bessere Work-Life-Balance, Dienstwohnungen, Exklusivitäts- und Prioritätsrecht für Karrieren als Staatsbeamte ... „Wer sich in der Armee engagiert und dieses Risiko auf sich nimmt, muss dafür geehrt werden“, betont Kartheiser. Auch wolle man die Armee für junge Menschen durch Stipendien attraktiver machen. Wer sich engagieren möchte, kann auf Kosten des Staates die Universität besuchen - muss sich in dem Fall allerdings für eine Mindestzeit in der Armee engagieren.

Auch Wissenschaftler sollen dazu angeregt werden, ihr fachliches Know-how der Armee zur Verfügung zu stellen, indem die Arbeitsgebiete der Armee inhaltlich diversifiziert und mehr Mittel in die Forschung investiert werden: Weltraumtechnologie, Ingenieurswesen, Cybersecurity - „Das Ziel ist es, den Menschen eine interessante Dienstzeit anzubieten“, bestätigt Kartheiser.

Zusätzlich aber auch das aufgestockte Budget für das Militär sinnvoll zu investieren. Ideen gebe es genug, regt der ADR-Abgeordnete an. Das Geld solle beispielsweise dem Gesundheitssektor hier im Land zugutekommen, indem ein Militärspital auf die Beine gestellt wird. Ebenso eine Militärpolizei, die im Großherzogtum Teil der Polizei ist, und bei Auslandsmissionen mit einem Militärstatut unterwegs sein wird. Zusätzlich solle die Armee entlastet werden, indem eine „Garde Grand-ducale“ wiedereingeführt wird. Diese würde die zeremoniellen, protokollarischen und repräsentativen Aufgaben des Staates übernehmen.

„Asselborn hat Putin den Tod gewünscht und als Psychopathen bezeichnet“ Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sprach sich Kartheiser weiterhin für Deeskalation aus. Die Meinung der ADR habe sich bis heute nicht geändert. „Wir sind weiterhin für Friedensverhandlungen.“ Der Weg der Diplomatie sei der einfachste, betont Kartheiser. „Sie ist extrem billig, kostet nur ein bisschen Intelligenz, ein Flugticket und rettet Millionen Menschenleben.“ Ebenso sei ein „guter Außenminister“ eine Grundvoraussetzung. „Die Bedingung ist allerdings nicht erfüllt“. Die ADR bedauere, dass Außenminister Jean Asselborn (LSAP) „Putin den Tod gewünscht und als Psychopathen bezeichnet hat“. Dieser habe damit gezeigt, dass: „Wenn die Diplomatie nicht hilft, dann bleibt nur noch Gewalt“.

ADR will einen freiwilligen nationalen Dienst einführen

Generell fehle es der Armee an Reserven, was die Administration permanent schwäche, erklärt Kartheiser. Die ADR schlägt deswegen vor, einen freiwilligen nationalen Dienst einzuführen - die Betonung liegt auf freiwillig. So könnten Menschen sich für einen kurzen Zeitraum engagieren und ausgebildet werden - drei Monate, sechs Monate oder für junge Menschen zwischen zwei Semestern. Flexibilität ist hier das Motto.

Allerdings betonte Kartheiser, dass nicht bloß investiert werden müsse, um dem Ein-Prozent-Ziel hinterherzulaufen. Stichwort Transporthelikopter. Von der Armee gekaufte Hubschrauber seien in der Vergangenheit immer wieder von der Polizei benutzt worden, statt vom Militär. „Das geht nicht. Wenn die Polizei Hubschrauber braucht, sollen sie welche kriegen. Es muss aber eine strikte Trennung geben“, sagt Kartheiser.

Mit ihren Vorschlägen möchte die ADR eine „moderne, gut ausgestattete, motivierte und anständig bezahlte Armee“ ermöglichen, mit deren Arbeit ein klarer Beitrag zur Resilienz des Luxemburger Landes geleistet werden könne.

Kartheiser über den Wahlkampf: „Uns egal, ob Paulette oder Xavier Premier wird“ Die ADR ist noch nicht im Wahlkampf-Modus, erklärte Kartheiser am Freitag. „Wir konzentrieren uns zurzeit auf unsere Themen.“ Medial werden die Ankündigungen der Spitzenkandidaten von LSAP, CSV und Déi Gréng zu einem „Schönheitswettbewerb“ hochstilisiert, meint Kartheiser zudem. „Man will dadurch die großen Probleme im Land kleinhalten, indem weniger darüber gesprochen wird und sich auf die Spitzenkandidaten konzentriert wird.“ Soziale Ungleichheiten, Sicherheit, Kriminalität - die ADR möchte nicht bereits im Februar einen vorgezogenen Wahlkampf führen, werde sich allerdings nicht davor scheuen, die schwierigen Themen hinsichtlich des Wahlkampfs anzusprechen. „Ob jetzt aber Paulette oder Xavier Premier wird, das kann uns egal sein.“

