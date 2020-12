Kurz nachdem die Regierung die neuen Restriktionen angekündigt hat, meldet sich das Lehrersyndikat SNE zu Wort. Die Gewerkschaft hat Forderungen und Fragen.

SNE: "Viel zu lange ist zu wenig passiert"

Kurz nachdem die Regierung die neuen Restriktionen angekündigt hat, meldet sich das Lehrersyndikat SNE zu Wort. Die Gewerkschaft hat Forderungen und Fragen.

Die Schulen bleiben nach den Weihnachtsferien noch mindestens eine Woche geschlossen. In dieser Zeit müssen Lehrer und Schüler wieder auf Homeschooling umschalten.

Luxemburger Konsensmodell in Gefahr Politiker vom Schlag eines Claude Meisch bringen das Luxemburger Konsensmodell in Gefahr.

Die Lehrergewerkschaft SNE fordert für diese Woche die nötige Flexibilität, „damit die Lehrer den Fernunterricht so organisieren können, wie es für sie am sinnvollsten ist“. Das könnten Wiederholungen sein oder aber das Erarbeiten von neuem Lernstoff. Wichtig sei, die Schüler und Lehrer mit dem notwendigen technischen Material auszustatten, so das Syndicat national des enseignants (SNE).

Die von Bildungsminister Claude Meisch (DP) für Januar angekündigten CO2-Ampeln reichen dem SNE nicht aus. Das Syndikat fordert mobile Luftraumreiniger, Trennwände aus Plexiglas, FFP-2-Masken für die Lehrer und die Möglichkeit für Lehrer, sich prioritär impfen lassen zu können.

Es macht absolut keinen Sinn, das Vermischen der Kinder in den Schulen mit großem Aufwand zu vermeiden, wenn das in den Maisons relais anders gehandhabt wird. Syndicat national des enseignants

Kinder nicht vermischen

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Betreuung der Kinder in den Maisons relais. Hier ist es die klare Forderung, dass es nicht mehr zur Vermischung von Kindern kommen dürfe, die in den Schulen in getrennte Klassen gehen. „Es macht absolut keinen Sinn, das Vermischen der Kinder in den Schulen mit großem Aufwand zu vermeiden, wenn das in den Maisons relais anders gehandhabt wird“, so die Gewerkschaft.

Das SNE prangert auch die unzufriedenstellende Zusammenarbeit zwischen der Santé und dem Bildungsministerium an. „Es reicht nicht, immer wieder festzustellen, dass das Tracing nicht funktioniert und die Testverschreibungen zu spät verschickt werden“, so die Gewerkschaft. Hier fordert das SNE das Ministerium auf, seinen Worten Taten folgen zu lassen.

Wir vermissen noch immer ein langfristiges und kohärentes Konzept seitens des Ministeriums. Syndicat national des enseignants

Last but not least stellt sich die Frage, wie es nach dem 10. Januar weitergeht. „Wird aus Fehlern gelernt oder machen wir einfach weiter wie bisher und laufen Gefahr, dass sich die Schulen nach ein paar Wochen erneut in derselben Situation befinden?“, fragt das SNE. „Wir vermissen noch immer ein langfristiges und kohärentes Konzept seitens des Ministeriums.“

