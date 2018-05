Skandal um ein Spital

Das Krankenhaus Nord bleibt ein Fleck auf der Weste von Wiens Bürgermeisterlegende Michael Häupl, der nach 25 Jahren in den Ruhestand tritt.

Von LW-Korrespondent Andreas Schwarz (Wien)



Nach 25 Jahren als Bürgermeister von Wien hätte sich Michael Häupl wohl ein anderes Abschiedsgeschenk gewünscht: Just ein paar Tage, bevor der mächtige Sozialdemokrat am vergangenen Donnerstag in den Ruhestand tritt, veröffentlichte der Rechnungshof einen Bericht, der der Stadt Wien ein Planungs-Desaster bescheinigt: Verzögerungen und horrende Mehrkosten beim Bau des Krankenhauses Nord verbunden mit offenkundiger Überforderung der Verantwortlichen – so ein Debakel hat die Stadt seit dem Milliardenskandal um den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) in Wien in den 1980er-Jahren nicht mehr gesehen ...