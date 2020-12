Regierung setzt in Bezug auf Feuerwerksverbot eher auf die bereits bestehenden Einschränkungen. An Nationalfeiertag soll eine Gedenkzeremonie für Corona-Opfer stattfinden.

Politik 2 Min.

Silvesterfeuerwerk 2020: Weder verboten noch erlaubt

Morgan KUNTZMANN Regierung setzt in Bezug auf Feuerwerksverbot eher auf die bereits bestehenden Einschränkungen. An Nationalfeiertag soll eine Gedenkzeremonie für Corona-Opfer stattfinden.

Mit fasst 5 000 Unterschriften schafften es die Petenten mit der Forderung, „eine nationale Gedenkminute für die Corona-Toten“ am Dienstag in der Chamber von den Parlamentariern Gehör zu finden. Die Vorsitzende der Petitionskommission, Nancy Arendt (CSV), zeigte sich positiv erstaunt über das gesellschaftliche Echo, den diese Petition erhalten habe. „Die Antragsteller haben es geschafft, innerhalb 42 Tage 4 975 Unterschriften zu sammeln und davon knapp die hälfte auf Papier. Dies in Zeiten von Corona.“

Petitionen in Luxemburg: "Haben den Rekord gebrochen" Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Nancy Arendt (CSV), zieht eine positive Jahresbilanz. Die Petitions-Website bekommt im Herbst ein Update.

Bei diesem Antrag ging es jedoch nicht nur um die Einrichtung einer Gedenkzeremonie. „Jedes Jahr verlieren an Sylvester Menschen Finger durch Böller. Die Leute trinken verständlicherweise Alkohol. Da kommt man sich nah. Kann eine Regierung eine solche Verantwortung in Zeiten von Corona nehmen?“, fragte der Antragsteller Daniel Frères, der ebenfalls aus Respekt vor den Corona-Toten ein Feuerwerksverbot fordert.

Die Mehrheit der Abgeordneten war nicht davon überzeugt, dass Silvester der richtige Zeitpunkt wäre, um der Opfer zu gedenken. Für den DP-Abgeordneten Claude Lamberty sei die Silvesterfeier nicht adäquat und würdig genug, um den Opfern zu gedenken.

Während der Debatten mit den sechs Petenten erklärte der Abgeordnete und Syvicol-Präsident Emile Eicher (CSV) , dass sich die meisten luxemburgischen Gemeinden gegen eine Genehmigung zum Abschuss von Feuerwerkskörpern in der Silvesternacht ausgesprochen haben. Trotzdem verpflichtete er sich, das Anliegen der Petenten an die Gemeinden weiterzuleiten.

Ein weiteres Anliegen der Antragsteller waren die möglichen Menschenansammlungen, die beim Feiern in der Silvesternacht entstehen könnten. Die meisten Abgeordneten haben darauf hingewiesen, dass wegen der wahrscheinlichen Vorverlegung der Ausgangssperre auf 21.00 Uhr es bis Silvester automatisch ein Verbot gibt, sich auf den Straßen zu versammeln, um Feuerwerkskörper zu zünden.

Gedenkzeremonie an Nationalfeiertag

Bei ihrer Antwort auf die ursprüngliche Petitionsforderung zeigte sich Innenministerin Taina Bofferding offen für die Idee, eine Gedenkzeremonie für Corona-Opfer durchzuführen.

Wir sollten nicht nur den Opfern gedenken, sondern auch alle, die zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen haben. Innenministerin Taina Bofferding (LSAP)

Die Regierung plane am Nationalfeiertag eine Gedenkzeremonie durchzuführen.

Sportpolitik und Mobilität: Sommerinterview mit Nancy Arendt Die CSV-Abgeordnete spricht im Interview über Mobilität, Sport, Petitionen und die Vorteile des Homeoffice.

Das Feuerwerksverbot betreffend sieht die Ministerin keinen Grund, den aktuellen rechtlichen Rahmen anzupassen. „Verbote dieser Art gehören zur Kompetenz der Gemeinden“, so Bofferding. Immer mehr Gemeinden würden von sich aus Feuerwerksverbote aussprechen. Darüber hinaus gäbe es für dieses Jahr bereits starke Einschränkungen wegen der vorverlegten Ausgangssperre.

Die Gefahr, dass wegen Feuerwerksunfällen die wegen Corona bereits stark ausgelasteten Krankenhäuser weiter belastet, sei unwahrscheinlich. „Nach Angaben des Generaldirektors der CGDIS ist die Neujahrsnacht für die Rettungskräfte eine der ruhigsten Nächte“, so Bofferding.

Auch zur Durchführbarkeit eines reellen Verbots äußerte die Innenministerin ihre Meinung. „Um ein generelles Verbot durchsetzen zu können und kohärent zu sein, müsste auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten sein.“

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.