(dpa/ps) - Der türkische Journalist Can Dündar (56) ist im saarländischen Homburg für seinen Einsatz für Demokratie und Meinungsfreiheit in der Türkei geehrt worden. „Europa hat bei all dem auch eine Verantwortung“, sagte Dündar am Sonntag, als er den Siebenpfeiffer-Preis 2017 erhielt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei „nicht nur unser Problem, sondern das Problem des ganzen Europas.“ Er kritisierte die Europäische Union, weil sie wegen des Flüchtlingszustroms zu nachsichtig mit Erdogan sei: „Wir müssen nun zusammenstehen.“

Dündar war von 2013-2016 Chefredakteur der ältesten türkischen Zeitung, „Cumhuriyet“ (Die Republik). Er wurde im November 2015 verhafte und beschuldigt, Staatsgeheimnisse verraten zu haben, einen Staatsstreich geplant zu haben sowie eine terroristische Organisation zu unterstützen. Nachdem er etwas überraschend nach drei Monaten frei kam konnte er sich nach Berlin ins Exil absetzten, wo er bis jetzt lebt.



Türkei: Zusammenbruch eines Rechtsstaates

Außenminister Jean Asselborn erinnerte in seiner Laudatio an die vielen weiteren Journalisten, die in der Türkei bedroht oder im Gefängnis sitzen wie etwa der "Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel. "In keinem Land der Welt befinden sich derzeit mehr Journalisten im Gefängnis als in der Türkei", sagte Asselborn. Die Türkei sei „das größte Journalistengefängnis der Welt.“ Asselborn zeichnete ein schwarzes Bild der gegenwärtigen Lage in der Türkei: Der Zusammenbruch des Rechtsstaates im „Ein-Personen-Regime“ werde sich unweigerlich fortsetzen. Doch auf die Lage in Polen und Ungarn rufe Bedenken hervor.



Der mit 10 000 Euro dotierte Siebenpfeiffer-Preis ist nach Philipp Jakob Siebenpfeiffer (1789-1845) benannt, einen der Initiatoren des Hambacher Festes, bei dem Menschen in der Pfalz 1832 für Freiheit und Demokratie demonstrierten. Der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Thomas Kleist, bedauerte die Verschlechterung der Lage der Journalisten in der Türkei und anderen Ländern. Die Pressefreiheit als Grundpfeiler des modernen Staatswesen sei „keineswegs so selbstverständlich, wie wir manchmal meinen“.