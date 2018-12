Sie sind dann mal weg

Die Vereinigten Staaten ziehen sich aus dem Nahen Osten zurück. Die Folgen seiner unüberlegten und selbstherrlichen Entscheidung sind Präsident Donald Trump offensichtlich völlig egal.

Der amerikanische Präsident Donald Trump kennt keine Zwischentöne. Für ihn ist alles schwarz oder weiß. Er teilt die Welt in Gut oder Böse. Und gut ist alles, was den Vereinigten Staaten nützt, oder vielmehr, was laut seiner Vorstellung für das Land von Vorteil ist.



Ein solcher Nutzen lässt sich bei dem angekündigten Rückzug der US-Armee aus Syrien nur schwer erkennen ...