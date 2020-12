Das Lehrersyndikat SEW/OGBL ist ziemlich verärgert über Bildungsminister Claude Meisch und fordert, "eine kompetente Person auf diesen wichtigen Posten" zu setzen.

SEW/OGBL: "So nicht, Herr Meisch!"

Das Lehrersyndikat SEW/OGBL ist ziemlich verärgert über Bildungsminister Claude Meisch und fordert, "eine kompetente Person auf diesen wichtigen Posten" zu setzen.

Kurz vor Beginn der Weihnachtsferien meldet sich das Lehrersyndikat SEW/OGBL zu Wort und übt heftige Kritik an Bildungsminister Claude Meisch (DP) und dessen Umgang mit der Covid-19-Krise.

„Obwohl mit einer zweiten Welle gerechnet werden musste und die Infektionszahlen in den Schulen gestiegen sind, hat sich das Ministerium ein Trimester lang nicht gerührt“, heißt es am Freitag in einem Pressekommuniqué. Der Minister habe sich einzig und allein darauf beschränkt, seine „schöngerechneten Infektionszahlen“ zu verteidigen und gehofft, „dass es schon irgendwie von selbst weitergeht“.

Covid-Bericht: 890 neue positive Fälle in den Schulen In der Woche des 7. Dezember zählte das Bildungsministerium 890 neue Covid-19-Fälle, 700 davon waren Einzelfälle.

„Ohne klares Konzept des Bildungsministeriums“ sollen die Lehrer sich nun in den Ferien erneut auf einen möglichen digitalen Unterricht einstellen. „Und vermutlich erfahren sie kurz vor Schulbeginn aus den Medien, was denn nun zurückbehalten wurde“.

„Es zeigt sich immer mehr, dass der Minister und seine Berater keinen Plan und keine kurz- oder langfristige Strategie entwickelt haben, sondern nur auf Sicht fahren - auf Kosten der Schüler, ihren Familien und der Lehrer“, so der SEW.

„Wie lange will diese Koalition diesem Trauerspiel noch zuschauen?“, fragt die Gewerkschaft, und geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wann kommt endlich eine kompetente Person auf diesen wichtigen Posten, die den Dialog mit den Akteuren wieder aufbaut, das Vertrauen der Lehrer und Eltern in die Schulpolitik zurückbringt und eine effiziente und nachhaltige Bildungspolitik macht?“

