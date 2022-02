Die Personalvertretung APCCA des SEW/OGBL will die Arbeitsbedingungen im edukativen und psychosozialen Sektor neu verhandeln.

Edukativer Sektor

SEW/OGBL lanciert Schlichtungsverfahren

Mitte November 2021 hatte Bildungsminister Claude Meisch (DP) mit den drei CGFP-Unterorganisationen Alee, Sleg und Spebs ein Abkommen unterzeichnet, das die Arbeitsbedingungen des edukativen und psychosozialen Personals im Fondamental, im Secondaire und den Kompetenzzentren neu regelt. Das Abkommen beendete einen über mehrere Monate dauernden Konflikt zwischen den Gewerkschaften und dem Bildungsminister.

Doch nun meldet sich die Personalvertretung APCCA (Association du personnel des centres de compétence et de l’agence) des SEW/OGBL zu Wort. Sie hat das Abkommen nicht unterzeichnet und möchte, dass die Dinge neu aufgerollt werden, weil, so die APCCA in einer Pressemitteilung am Dienstag, sie die einzige repräsentative Vertretung des edukativen und psychosozialen Personals in den Kompetenzzentren und somit der legitime Verhandlungspartner im Sektor sei.

Ein Treffen am 3. Februar zwischen Vertretern der APCCA und des SEW/OGBL mit dem Bildungsminister und dessen Beamten hat nichts gebracht. Die APCCA wirft dem Minister vor, sich hinter dem Abkommen vom 16. November zu verstecken und das Personal zu spalten. Das Abkommen werde den tatsächlichen Anforderungen im Sektor nicht gerecht. Die APCCA befürchtet sogar, dass das Abkommen zu einem Qualitätsverlust führen werde.

Um den Minister zu zwingen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, lancieren die Personalvertretung und der SEW/OGBL nun ein Schlichtungsverfahren.





