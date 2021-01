Die EU-Abgeordnete kommt einem möglichen Parteiausschluss zuvor - und tritt aus der Partei aus.

Semedo tritt aus der DP aus

Teddy JAANS Die EU-Abgeordnete kommt einem möglichen Parteiausschluss zuvor - und tritt aus der Partei aus.

Die EU-Abgeordnete Monica Semedo teilt am Dienstagabend via Facebook mit, dass sie ihrer Partei den Rücken zuwendet. Damit kommt sie einem drohenden Parteiausschluss zuvor. Die DP hatte beschlossen, in einem Weisenrat über mögliche Konsequenzen für Semedo wegen ihrer vierzehntägigen Suspendierung als Parlamentarierin nach Mobbingvorwürfen zu beraten.

„Vertrauen verloren“

Aus dem Post klingt eine gewisse Verbitterung gegenüber der DP heraus. Sie hätte sich gerne in den vergangenen Tagen selber gerne zu der Affäre geäußert, man habe ihr aber davon abgeraten, so Semedo. Sie habe dies akzeptiert, um die Partei zu schützen.

Seit dieser Woche habe sie aber nunmehr kein Vertrauen mehr in die DP, weshalb sie sich schweren Herzens zum Austritt entschlossen habe. Damit spielt sie wohl auf die Erklärung von DP-Präsidentin Corinne Cahen und Generalsekretär Claude Lamberty an, in der diese sich distanziert hatten. Auch Premierminister Xavier Bettel hatte sich am Freitag nicht vor die EU-Abgeordnete gestellt und Mobbing verurteilt. Es handle sich bei den Vorwürfen gegenüber Semedo „nicht um ein Kavaliersdelikt“, so der Premier.

In einer ersten Reaktion hatte Claude Lamberty, Generalsekretär der DP sich vergangene Woche noch vor Monica Semedo gestellt und gemeint, die Sache sei aus der Welt, weil diese sich entschuldigt hatte und ihre Strafe akzeptiere.

Ungewisse Zukunft

Semedo präzisiert in dem Post allerdings nicht, ob sie ihr Mandat als EU-Abgeordnete auch abgibt. Als gewählte Volksvertreterin könnte sie auch in einer anderen Partei anschließen oder als unabhängige Abgeordnete weiter im Europaparlament bleiben.

Lesen Sie dazu auch den Leitartikel von Danielle Schumacher.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.