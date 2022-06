Der ukrainische Präsident richtet sich an das Luxemburger Parlament. Verfolgen Sie die Debatte live in Bild und Text.

Livestream um 10 Uhr

Selenskyj spricht zur Chamber

(TJ) – Auf ukrainischen Wunsch spricht Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagmorgen zum luxemburgischen Parlament. Der ukrainische Präsident wird um 10 Uhr live zugeschaltet. Was für Selenskyj im Rahmen des Kriegs mit Russland mittlerweile fast zum Alltagsgeschäft geworden ist, dürfte für die Parlamentarier am Krautmarkt wohl ein bewegender Moment werden.

Vorgesehen ist eine Einleitung durch den Präsidenten der Chamber, Fernand Etgen. Anschließend bekommt Selenskyj das Wort. Er wird in ukrainischer Sprache reden, eine Live-Übersetzung für die Abgeordneten ist vorgesehen. Das gilt auch für die Zuschauer im Parlament und für den Stream, den Sie an dieser Stelle verfolgen können. Premierminister Xavier Bettel soll im Anschluss eine Erklärung abgeben.

Livestream (ab 10 Uhr):

Nach der Erklärung von Premier Bettel führen die Abgeordneten eine Debatte zum Thema Ukraine. Dabei hat jede Partei zehn Minuten Redezeit zur Verfügung.

Am Freitag soll die ukrainische Vize-Ministerin für auswärtige Angelegenheiten, Emine Dschaparowa, vom parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten empfangen werden.

