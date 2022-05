Am 2. Juni wird der ukrainische Präsident sich per Videokonferenz an die Luxemburger Abgeordneten richten.

Selenskyj spricht zur Chamber

(tom) - Nachdem er sich bereits per Videokonferenz an zahlreiche Parlamente gewandt und mehrere Staatschefs und internationale Vertreter in Kiew empfangen hat, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, 2. Juni, um 10 Uhr eine Rede vor der Luxemburger Abgeordnetenkammer halten. Das kündigte Chamber-Präsident Fernand Etgen am Dienstag an.

Zu den Staaten, vor deren Parlamenten Selenskyj bereits per Videoschalte gesprochen hat, gehören Deutschland, Frankreich, Griechenland, Kanada, die USA, Großbritannien, Dänemark, Israel, Polen, Italien, Japan und Schweden sowie die Europäische Union. Premierminister Xavier Bettel hatte seit Beginn des Ukrainekrieges mehrfach mit Selenskyj telefoniert.

