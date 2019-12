Plusieurs pays d'Amérique du Sud se sont embrasés. Ce n'est pas une révolution toutefois qui est à l'oeuvre, mais un puissant mouvement de mécontentement social.

Secousse continentale

Des années durant on put croire que l’Amérique latine retrouverait son lustre d'antan, et que de nouvelles cornes d'abondance se déverseraient sur ses palmiers. Les commandes venues de la République populaire de Chine, gourmande en matières premières, confortaient l'hypothèse d'une durable prospérité. Or, si la Chine consomme encore des hydrocarbures ou des viandes en provenance d'Argentine, ses commandes ne suffisent plus à enrayer la paupérisation de populations qui, de l'Equateur au Chili, crient leur colère lors de mouvements de protestation rappelant les troubles des années 1990, quand privatisations et restrictions budgétaires provoquaient les frondes qui amenèrent maints pays à confier leur destinée à des gouvernements de gauche, ces gouvernements qui aujourd'hui, par un saisissant retour de balancier, sont conspués partout.

Ce n'est pas l'idéologie toutefois qui fonde les mécontentements. En Bolivie, où une présidente intérimaire de droite s'est substituée à l'ancien président Evo Morales, une partie de la population affirme être tenue à l'écart des revenus que procurent le gaz et le lithium. Au Venezuela, l'effondrement des cours du pétrole a précipité la crise économique. La Colombie reste meurtrie par quarante années de guerre civile, mais ce sont les difficultés économiques qui là aussi font vaciller le pays depuis des semaines, tandis qu'en Equateur c'est le prix du carburant qui a produit des étincelles. Et quand ce ne sont pas les difficultés économiques qui en premier lieu provoquent des turbulences, c'est la corruption des élites qui attise le mécontentement, comme au Pérou.



Cette double déploration, de la paupérisation d'une part, de la corruption d'autre part, n'est pas sans rappeler les humeurs mauvaises qui depuis des mois sévissent au Maghreb et au Proche-Orient. La contiguïté géographique et temporelle des manifestations en Amérique latine permet-elle d'évoquer un «printemps latino-américain»? Peut-on du moins déceler la formation – fût-elle spontanée – d'un mouvement de contestation «régional»?



Les contestations semblent avoir initié un mouvement de fond qui dépasse les clivages traditionnels entre la gauche et la droite. C'est ce dépassement qui est remarquable, en ce qu'il invalide le discours de tous ceux qui déplorent la montée en Amérique latine d'une «vague conservatrice», ignorant que maintes victoires électorales n'attestent pas un «basculement à droite» des électeurs, mais leur ressentiment face à l'échec des réformes voulues par les gouvernements de gauche.



Colère, frustrations et déceptions sont les affects dominants dans la région, où l'incertitude de surcroît reste de mise sur un plan économique marqué par la stagnation. C'est cette donne économique, et les réactions qu'elle suscite, qui caractérise les mouvements de contestation, et si vraiment il fallait les rapporter à la vague de mécontentement au Moyen-Orient, c'est dans leur caractère foncièrement non idéologique que l'on pourrait distinguer une dimension commune, comme si là aussi le souci de la simple survie prenait le pas sur les aspirations à long terme.