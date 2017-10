(mig) - 2018/19 übernimmt der Staat die Kosten für die obligatorischen Schulbücher im Secondaire (Classique und Général). Die finanzielle Entlastung für die Familien schätzt die Regierung auf 350 bis 600 Euro pro Schüler. Im Haushaltsentwurf sind dafür 14,5 Millionen Euro vorgesehen.



Die Maßnahme gilt für alle öffentlichen und privaten Schulen, die die offiziellen Programme anwenden sowie für die internationalen Schulen in Differdingen und Esch/Alzette und die internationalen Klassen des "Lycée Michel Lucius". Ausgenommen sind die privaten internationalen Schulen.



Um die Schüler zu motivieren auf gebrauchte Bücher zurückzugreifen, belohnt die Regierung den Kauf bzw. die Nutzung von gebrauchten Büchern mit einem Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Prozent des Neuwertes. Der Gutschein ist für den Kauf von weiterem Schulmaterial im Schreibwarenhandel gedacht.

Bücher online bestellen



Die Schüler wählen die neuen Bücher online aus (www.eschoolbooks.lu) und können sie via Bestellschein, den sie ausdrucken, im lokalen Buchhandel abholen. Die Rechnung geht direkt an das Bildungsministerium. Die Familien müssen das Geld für die Bücher also nicht vorstrecken.



Nicht ausgewählte Bücher werden übrigens vom informatischen System erfasst und automatisch in einen entsprechenden Einkaufsgutschein umgewandelt. Es ist also wichtig, nur die Bücher auszuwählen, die man tatsächlich erwerben möchte.