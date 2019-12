Déi Gréng bemühen sich zwar in der Klimapolitik - was die Wähler anerkennen. Dass die Bilanz nach sechs Jahren dennoch überschaubar ist, liegt an den Koalitionspartnern: DP und LSAP fremdeln mit dem Klima.

Sechs bescheidene Jahre

Es muss sich wie Balsam auf der zuletzt so geschundenen Öko-Seele anfühlen: Die politische Stimmung im Land bleibt – grün. In der Sonndesfro können Déi Gréng einen weiteren Sitz hinzugewinnen, sie wären damit erstmals zweistellig in der Chamber vertreten. Blaue und rote Fremdkörper Trotz unprofessionellem Genehmigungs-Hickhack um ein Gartenhäuschen und undurchsichtigem Casier-bis-Chaos: Die breite Mehrheit der Wähler schätzt die Kompetenz und die Kredibilität der Grünen, wenn es um Lösungen für drängende Mobilitäts- und Umweltfragen geht, Beispiel Klima ...