Schwere Zeiten

Die erste Gefahr durch die Pandemie ist gebannt. Mit der sich anbahnenden Wirtschaftskrise ziehen dunkle Wolken auf. Ein Patentrezept gegen die Rezession gibt es nicht. Doch es es besteht dringender Handlungsbedarf.

Als die ersten Corona-Fälle in Luxemburg bekannt wurden, begann ein Wettlauf gegen die Zeit: Im Eiltempo wurden alle Aktivitäten heruntergefahren und der Ausnahmezustand verhängt. In den ersten Tagen ging es Schlag auf Schlag: Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, folgte Verordnung auf Verordnung, erst sanitäre Vorschriften, dann mehr und mehr arbeitsrechtliche und wirtschaftliche Maßnahmen.

Seit der schrittweisen Lockerung ist die anfängliche Hektik etwas abgeflaut ...