Schwere Entscheidungen

Vor genau einem Monat hat die Regierung den nationalen Notstand ausgerufen. Nun suchen die Minister nach der richtigen Exit-Strategie. Auf Erfahrungswerte können sie bei ihrer Entscheidung nicht zurückgreifen.

Am 18. März – also genau vor einem Monat – hat die Regierung die Notbremse gezogen und wegen der Corona-Pandemie den nationalen Notstand ausgerufen. Nur drei Tage später gab das Parlament grünes Licht und verlängerte den Ausnahmezustand um drei Monate, so wie die Verfassung dies vorsieht. Das Votum fiel einstimmig, in Krisenzeiten ist Zusammenhalt gefragt.

Der Etat de crise gibt der Exekutive (fast) freie Hand und ermöglicht so schnelles Handeln ...