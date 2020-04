Sollten nicht genügend Intensiv-Betten mit Beatmungsgeräten zur Verfügung stehen, müssen die Ärzte entscheiden, wer intensiv behandelt wird. Die nationale Ethikkommission hat hierzu ein Positionspapier veröffentlicht.

Schwere Entscheidung: Wer darf leben?

In Italien und Spanien ist der Ernstfall eingetreten, in anderen europäischen Ländern bereitet man sich gedanklich darauf vor: Was tun, wenn nicht genügend intensiv-medizinische Plätze mit Beatmungsgeräten verfügbar sind, um alle Patienten - unabhängig davon, ob sie am Corona-Virus erkrankt sind - zu versorgen? Nach welchen Kriterien wird entschieden, wer leben darf und wer Hilfe beim Sterben bekommt? Luxemburg ist noch weit von einer solchen Situation entfernt, doch das kann sich ändern.

Die Frage, wer intensiv-medizinisch behandelt wird und wer nicht, setzt Ärzte stark unter Druck. Umso wichtiger sind Guidelines, die ihnen im Ernstfall die Entscheidung erleichtern.

Die nationale Ethikkommission (Commission d'éthique nationale, CNE) hat ein Positionspapier veröffentlicht, das Ärzten bei der Entscheidungsfindung helfen soll. Es dient auch den krankenhausinternen Ethikkomitees als Orientierungshilfe. Die CNE hat sich selbst mit der Erstellung des Positionspapiers befasst, "weil wir gesehen haben, dass die Frage die Ärzte in den Krankenhäusern belastet", erklärt CNE-Präsidentin Julie-Suzanne Bausch am Dienstag auf Nachfrage des "Luxemburger Wort". Orientiert habe man sich an den Handlungsanweisungen der Ethikräte in Deutschland und der Schweiz, "weil sie sehr praxisorientiert sind".

Die Ärzte müssen innerhalb von Sekunden oder Minuten entscheiden. Da ist es wichtig, dass sie etwas haben, an dem sie sich festhalten können. Julie-Suzanne Bausch, nationale Ethikkommission

Das Positionspapier ist als reine Hilfestellung für die Ärzte gedacht, "nicht als Empfehlung und schon gar nicht als Anweisung", erklärt Bausch. Es war der Ethikkommission wichtig, das Papier zu erstellen, "auch weil wir uns im Ernstfall nicht dem Vorwurf aussetzen wollten, nicht im Vorfeld gehandelt zu haben". Die Kommission hat das Papier übers Wochenende erstellt. "Die Ärzte aber haben nicht diese Zeit. Sie müssen innerhalb von Sekunden oder Minuten entscheiden. Da ist es wichtig, dass sie etwas haben, an dem sie sich festhalten können", so Julie-Suzanne Bausch.

Alternative Lösungen ausschöpfen

Zunächst einmal, so ist im Positionspapier zu lesen, ist dafür zu sorgen, dass es nicht zu Engpässen kommt, dass also ausreichend Material und Personal zur Verfügung stehen, damit kein Arzt entscheiden muss, wer intensiv behandelt wird und wer nicht. Sollte es dennoch zu einer Überlastung der Behandlungskapazitäten kommen, muss auf alternative Lösungen zurückgegriffen werden, wie zum Beispiel die länderübergreifende gegenseitige Hilfe, wie sie auch schon stattgefunden hat. Luxemburg gehört zu den Ländern, die Intensivpatienten aus Frankreich aufgenommen haben.

Es gibt 50-Jährige, die weniger gute Chancen haben, eine Intubation zu überleben als ein 80-Jähriger. Julie-Suzanne Bausch

Sollte auch das nicht ausreichen, um genügend Kapazitäten zu behalten, muss eine Priorisierung stattfinden. Grundlage hierfür sind zum einen die medizinische Indikation, zum anderen der Patientenwille.

Die medizinische Indikation

Die Entscheidungsfindung erfolgt nach folgenden Kriterien: Wie ist der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten? Wie sind die kurz- und längerfristigen Chancen des Patienten, zu überleben? Und: Wie hoch ist das Risiko bleibender gesundheitlicher Schäden? Im Kern geht es also um die Frage, wer die bestmöglichen Chancen hat, die Behandlung gut zu überstehen.

Mit dem Positionspapier möchte die CNE auch mit Falschinformationen in den sozialen Medien aufräumen, wonach jüngere Patienten im Ernstfall älteren Patienten vorgezogen werden. "Das Alter des Patienten darf keine Rolle spielen", sagt die CNE-Vorsitzende. "Es gibt 50-Jährige, die weniger gute Chancen haben, eine Intubation zu überleben als ein 80-Jähriger." Auch andere Kriterien wie Geschlechtszugehörigkeit, Religionsangehörigkeit, ethnische Herkunft usw. dürfen keine Rolle spielen. "Jedes Menschenleben ist gleich viel wert und hat keinen Preis", so die nationale Ethikkommission.

Bei der Entscheidungsfindung darf auch nicht zwischen Covid-19-Patienten und Patienten mit anderen Erkrankungen unterschieden werden. Die Priorisierungskriterien gelten für Covid-19-Patienten ebenso wie für andere Patienten.

Spitzt sich die Lage weiter zu, muss prioritär dafür gesorgt werden, so viele Menschenleben wie möglich zu retten und die Zahl der Sterbefälle auf ein Minimum zu reduzieren, heißt es weiter in dem Schreiben.

Der Patientenwille

Neben der medizinischen Indikation gibt es einen zweiten wesentlichen Punkt: der Patientenwille. Der Patientenwille ist auf jeden Fall einzuholen, sei es vom Patienten selbst oder von seinen Angehörigen. Liegt eine Patientenverfügung vor, ist diese zu respektieren. Patienten, die eine Intensivtherapie ablehnen, werden nicht intensiv-medizinisch behandelt.

Patienten, die auf eigenen Wunsch oder aufgrund der Entscheidung der Ärzte keine intensiv-medizinische Behandlung bekommen, haben das Recht auf eine leidenslindernde palliativ-medizinische Behandlung.

Bringt eine Intensiv-Behandlung nicht das erhoffte Ergebnis, kommt es zu Komplikationen oder braucht ein anderer Patient mit einer besseren Überlebenschance die Intensiv-Behandlung, wird eine sogenannte “Désescalation thérapeutique” angewandt, das heißt, die therapeutischen Maßnahmen werden heruntergefahren und eine palliative Behandlung wird eingeleitet.

Die nationale Ethikkommission rät dazu, die Entscheidung, die therapeutischen Maßnahmen zurückzufahren, im Ärzte- und Pflegekollegium zu besprechen und gemeinsam zu treffen und die Entscheidung nicht einzelnen zu überlassen, um sie nicht zu belasten. So könne zudem das Risiko von Falscheinschätzungen reduziert werden. Auch sei es wichtig, die krankenhausinternen Ethikkommissionen zurate zu ziehen.

Umgang mit Angehörigen

Angehörige haben das Recht über den Zustand des Kranken informiert zu sein. So soll der Kontakt über die gängigen Telekommunikationsmittel sichergestellt werden, sofern der Kranke in der Lage ist, über diesen Weg zu kommunizieren. Ansonsten ist sicherzustellen, dass die Angehörigen alle Informationen bekommen, dies in einer für sie verständlichen Form. Verstirbt der Patient, haben die Angehörigen das Recht, über die genauen Umstände des Todes informiert zu werden.

Schutz des Gesundheitspersonals

Klar ist, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems die medizinischen Fachkräfte physisch und psychisch stark unter Druck setzt. Sie müssen von der Gemeinschaft geschützt werden, so die Ethikkommission weiter, mit ausreichend Schutzmaterial, aber auch psychologisch.

Und nach der Krise?

Die Krise wird eines Tages vorbei sein, aber sie wird ihre Spuren hinterlassen. Nach Dafürhalten der Ethikkommission stellen sich vier grundlegende Fragen, über die nach der Krise intensiv diskutiert werden müsse: die Frage einer verpflichtenden Patientenverfügung, des Trackings von Patienten mittels Handydaten, die Frage der individuellen (juristischen) Verantwortung im Falle einer Ansteckung und die Frage, inwiefern der Staat sich so aufstellen muss, dass er materiell und personell in der Lage ist, seine Bevölkerung vor Katastrophen (atomare, biologische usw.) zu schützen.





