Finanzielle Hilfen sollen für landwirtschaftliche Betriebe bereitgestellt werden. Wer sie bekommen soll, ist noch unklar.

Nahrungsmittelsicherheit

„Schwéngsdësch“ und „Kärendësch“ liefern erste Ergebnisse

Florian JAVEL

Seit einer Woche wurden die Diskussionen um die Lebensmittelsicherheit in Luxemburg und Europa intensiviert. Nach einer Ratssitzung in Brüssel und Gesprächen mit den Vertretern des Korn- und Schweinesektors stellte Claude Haagen (LSAP) gestern der Kommission für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung die neu vereinbarten Maßnahmen zur Gewährleistung der Nahrungsmittelsicherheit im Land vor.

Stimmen zur Aussetzung der Flächenstilllegung

Bereits im Parlament hatte man vorige Woche zu verstehen gegeben, dass die Sorge vor einer Lebensmittelknappheit nicht begründet sei und Europa keine Notlage drohen dürfte. Zur Debatte standen viel eher die Maßnahmen, die man setzen würde, um der heimischen Landwirtschaft unter die Arme zu greifen und welche Folgen diese Entscheidungen für die im Rahmen der „Farm to Fork“-Strategie beschlossene Flächenstilllegung hat.



Mehrere Stimmen wurden im Laufe der Woche laut, um sich für die Aussetzung der verpflichtenden vierprozentigen Flächenstilllegung stark zu machen. Martine Hansen (CSV) bekräftigte letzte Woche in der Chamber, es handle sich hierbei um eine notwendige Maßnahme.

In einer Kundgebung schloss sich die „Centrale Paysanne Luxembourgeoise“ den Aussagen Hansens an. Der durch die „Farm-to-Fork“-Strategie erwartete Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion sei nicht mehr vertretbar. Angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage sollten zudem die vorgesehenen Einschränkungen bei Düngung und Pflanzenschutz neu überdacht werden.

Nach der EU-Ratssitzung am Montag wurde bekannt gegeben, dass die im Rahmen der Greeningregelung stillgelegten Flächen für die Erzeugung von Futter- und Lebensmitteln für ein Jahr freigestellt werden würden. In Luxemburg würden somit 220 ha frei werden. Ackerkulturen können somit angebaut werden, wobei Dünge- und Pflanzenschutzmittel angewendet werden sollen. Zudem soll eine finanzielle Hilfe in Höhe von 1,5 Millionen Euro im Rahmend der GAP (Gemeinsame Agrarpolitik) an Betriebe ausbezahlt werden. Bedingungen für den Erhalt dieser finanziellen Prämie seien bis dato nicht bekannt gegeben worden.

Haagen warnte nach der Ratssitzung vor Marktspekulationen, die zu einem Rückgang der nationalen Reserven führen könnten. In einem Interview mit dem „Télécran“ verwies der Minister darauf, dass die Preise für Dünger, Energie oder Futtermittel bereits vor dem Ukraine-Krieg hoch gewesen seien und dementsprechend weniger Dünger und Futtermittel bestellt worden seien. Die Reserven seien dadurch gering und die Lager zum Teil leer.

Finanzielle Hilfen für den Schweinesektor

Ob die heimische Landwirtschaft nun aufatmen kann, wird sich im Laufe der nächste Wochen noch zeigen. Gespräche mit den Vertretern des Korn- und Schweinsektors hätten neue finanzielle Hilfen für die Landwirte hervorgebracht. Eine Stimulierungsmaßnahme in Höhe von 40.000 Euro für Betriebe des Schweinssektors sei für sechs Monate beschlossen worden. Die Vergabe dieser Hilfe ist dennoch an den Rückgang der Verkaufszahlen während der Zeit vor der Pandemie geknüpft.

Auf Anfrage äußerte sich Martine Hansen zu den in der Kommission vorgestellten Maßnahmen und zeigte wenig Verständnis für die fehlende Planungssicherheit, mit denen die Landwirte weiterhin konfrontiert werden würden: „Abgesehen vom Schweinesektor wissen die anderen nicht, was auf sie zukommt, wieviel Dünger eingekauft werden soll und wieviel sie mit den steigenden Energiepreisen produzieren können. Gerade die Energieprämien würden den Betrieben mehr Sicherheit verschaffen.“

Die Vergabe der Energieprämien und welche Betriebe genau davon profitieren könnten, sollten in Zukunft noch beschlossen werden, das sei aber die Angelegenheit des Wirtschaftsministeriums. Eine weitere EU-Ratssitzung am 7. April und eine Kommissionssitzung am 21. April sollen Antworten darauf liefern.

