Schwarz-Grün-Malerei

Mit einer Prämie für Elektroautos wird vom eigentlichen Thema abgelenkt.

Elektroautos stellen 0,3 Prozent der in Luxemburg zugelassenen Personenwagen dar, Hybridfahrzeuge 0,9 Prozent. Trotzdem ist der Blick wenige Tage vor dem Autofestival auf die angeblich „sauberen“ Mobile gerichtet: Grüne Regierungsmitglieder haben eine Prämie in Aussicht gestellt. Details wie Betrag oder Bedingungen wurden aber nicht genannt.



Ablenkungsmanöver



Mit diesem Manöver gelingt es Mobilitätsminister François Bausch und seinem für Energiefragen zuständigen Kollegen Claude Turmes, elegant von der eigentlichen Frage zur Zukunft der Individualmobilität abzulenken: jene nach den Rahmenbedingungen, die in den kommenden Jahren für motorbetriebene Fahrzeuge gelten werden, in Luxemburg und in der EU ...