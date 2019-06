Schwache Chefs

Regierungen werden immer umstrittener – dennoch haben sie in der EU das Sagen.

Premier Xavier Bettel regiert in Luxemburg mit einer Mehrheit von einem Sitz – in Belgien wird Charles Michel nach verlorenen Wahlen voraussichtlich noch eine Weile am Ruder bleiben, weil parlamentarische Mehrheiten dort mittlerweile unfindbar wirken. In Deutschland stützt sich Angela Merkel auf eine bröcklige GroKo, und in den Niederlanden ist Premier Mark Rutte an der Spitze einer Vierer-Koalition mit hauchdünner Mehrheit.

Pedro Sanchez hat in Spanien überhaupt keine Mehrheit, und Giuseppe Conte wurde in Italien nie gewählt ...