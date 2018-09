Bildungsminister Claude Meisch lud am Donnerstag zur letzten Rentrée-Pressekonferenz dieser Legislaturperiode ein. Er sprach von Kontinuität und zählte auf, welche Neuerungen in diesem Jahr in Kraft treten werden.

Schulrentrée in der Kontinuität

Michèle GANTENBEIN

Das Syndikat Erzéiung und Wëssenschaft (SEW) hatte Recht, als es am Mittwoch meinte, Bildungsminister Claude Meisch werde sich bei seiner Rentrée-Pressekonferenz eine gute Note für die geleistete Arbeit ausstellen. Claude Meisch ist stolz auf seine Reformen und glaubt fest daran, dass sie zu einer Verbesserung der Bildungslandschaft beitragen.



Zwei neue Sekundarschulen



Ein wichtiges Anliegen ist ihm die Diversifizierung der Bildungslandschaft: viele unterschiedliche Schulen mit sehr unterschiedlichen Programmen. In diesem Jahr öffnen das Clerfer Lycée Edward Steichen und das Munnerefer Lycée ihre Türen. Die beiden Schulen waren ursprünglich für später geplant, aber man habe den Zeitpunkt der Eröffnung vorgezogen, weil der Bedarf an zusätzlichen Schulen enorm groß gewesen sei, besonders in diesen Regionen, meinte Claude Meisch am Donnerstag im Forum Geesseknäppchen, wo er sich im Anschluss an die Pressekonferenz mit den Schuldirektoren traf.

In Meischs Amtszeit wurden insgesamt vier Sekundarschulen eröffnet: das Lënster Lycée, die öffentliche Europaschule in Differdingen und in diesem Jahr die beiden Schulen in Clerf und Mondorf.

Drei neue Kompetenzzentren



In diesem Jahr werden zusätzlich zu den fünf bestehenden drei neue Kompetenzzentren ihre Türen öffnen: eines für Kinder mit Lernproblemen, eines für Hochbegabte und eines für Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten. Insgesamt wurden in den acht Kompetenzzentren 127,5 neue Posten für spezifisch ausgebildete Fachkräfte geschaffen.

In den Grundschulen arbeiten 87 spezialisierte Lehrer, die so genannten Instituteurs pour enfants à besoins spécifiques (IEBS). Für das neue Schuljahr wurden 36 neue rekrutiert. Alle haben ein Lehrerdiplom und mindestens eine fünfjährige Berufserfahrung. In der Regel wird ein Master verlangt, das Ministerium hat aber auch Lehrer rekrutiert, die ihren Master noch nicht abgeschlossen haben.

230 zusätzliche Fachkräfte



Laut Claude Meisch wurden im Bildungswesen für das Schuljahr 2018/19 insgesamt 230 zusätzliche Ressourcen rekrutiert, darunter sind auch 65 Posten für die so genannten "Equipes de soutien pour enfants à besoins spécifiques" (ESEB), die den Schuldirektionen unterstellt sind (u.a. Sozialpädagogen, Erzieher, Psychologen) und die Lehrer in den Schulen unterstützen. Wie Claude Meisch erklärte, wurde auf der Ebene der ESEB ein Kontingent geschaffen, was bedeutet, dass die Ressourcen nach Bedarf aufgestockt werden können.



Sechs sozio-edukative Zentren



Für Kinder, die aufgrund ihres schwierigen Verhaltens als unbeschulbar gelten, werden landesweit sechs Zentren geschaffen. 15 Millionen Euro hat die Regierung hierfür bereitgestellt. Dabei handelt es sich um sozio-edukative Strukturen, in denen die Kinder zwar auch beschult werden, aber anders, wie Claude Meisch erklärte. Im Vordergrund stehe die sozio-edukative Arbeit. In den sechs Zentren ist Platz für 50 Kinder.

Im Sekundarschulbereich bieten einzelne Schulen neue Sektionen oder Fächerkombinationen an. Zudem erhalten Schulen zusätzliche Ressourcen, wenn sie ein Konzept für außerschulische Aktivitäten ausarbeiten (Ganztagsschule).