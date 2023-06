Einen Mangel an sozio-emotionalen Kompetenzen bei manchen Schülern stellt der schulpsychologische Dienst Cepas fest.

Schüler-Gewalt

Schulpsychologen: Es fehlen sozio-emotionale Kompetenzen

Ines KURSCHAT Einen Mangel an sozio-emotionalen Kompetenzen bei manchen Schülern stellt der schulpsychologische Dienst Cepas fest.

Empirische Beweise, also Zahlen, die eine größere Bereitschaft zu Gewalt und Aggressionen bei Schülerinnen und Schülern in Luxemburg belegen würde, gibt es nicht. Darauf hatte bereits das Bildungsministerium am Freitag hingewiesen und dasselbe bestätigt auch das schulpsychologische Zentrum Cepas via E-Mail. Hintergrund ist eine Anfrage, die das „Luxemburger Wort“ im Kontext eines aufgetauchten Gewaltvideos mit Schülerinnen den Schulpsychologen gestellt hatte.

Allerdings hätten verschiedene Jugendliche „sozio-emotionalen Kompetenzen“ nicht so entwickeln können, wie das ohne die Pandemie der Fall gewesen wäre, schreibt Nathalie Keipes dem „Wort“. Daraus, so die Cepas-Direktorin, könne man die Annahme herleiten, dass die Gewaltbereitschaft womöglich zugenommen habe, „weil die nötigen Ressourcen nicht da sind“.

Mobbing in der Beratung nicht immer direkt Thema

In den Beratungsgesprächen stellen die Schulpsychologen allerdings nicht fest, dass Mobbing und Übergriffe der Hauptgrund seien, mit dem sich Jugendliche an ihren Dienst wenden würden. In weiterführenden Gesprächen stelle sich dann aber öfters heraus, dass Ängste, mit denen Jungen und Mädchen in die Sprechstunde kommen, entweder in Beziehung zu erlebtem Mobbing stünden, das schon länger zurückliegen kann, mit beobachteter Gewalt oder aber damit, dass „die Gewalt immens mediatisiert wird“.

Dieser Verstärkereffekt von Gewalt durch soziale Medien macht dem schulpsychologischen Personal zunehmend Sorgen. Das Smartphone werde aufs Geschehen draufgehalten, das dann gefilmt und veröffentlicht - und so würden die Intensität und Langlebigkeit von Gewalttaten noch verstärkt.

Wenn aus Opfern Täter werden

Keipes weist zudem auf das Phänomen hin, dass Opfer zu Täter oder Mitläufer werden können, weil sie meinen, sich so aus der „Schusslinie“ zu nehmen und sich besser zu schützen. Wichtig sei, neben der Begleitung der Betroffenen, der Kontakt mit der Schule und ein „systemischer Ansatz“, um bei Mobbing wirksam zu intervenieren.

Am Donnerstagabend war ein Gewaltvideo auf Facebook aufgetaucht, auf dem eine Schülerin auf dem Place de Paris eine andere Schülerin erniedrigt und schlägt. Während andere dem Geschehen passiv zugeschaut hatten, hatte eine Zeugin die Polizei verständigt. Inzwischen laufen polizeiliche Ermittlungen zum Hintergrund und Tathergang und zur Täterin.

