Schulen und Corona: Kalkuliertes Risiko

Die Regierung hat im Schulwesen eine partielle Quarantäne eingeführt, dies aber so nicht angekündigt - und Verwirrung ausgelöst.

In der ersten Schulwoche wurden 93 Lehrer vom Gesundheitsdirektor wegen eines isolierten Covid-Falles in einer Klasse unter Quarantäne gestellt, erhielten aber zugleich eine Erlaubnis, weiter in der Schule zu unterrichten. Außerhalb der Schulzeit gilt die Quarantänepflicht. Die Lehrer müssen zu Hause bleiben und jeglichen sozialen Kontakt meiden.

„Das macht doch überhaupt keinen Sinn“, beschwerte sich ein Lehrer, der in diesem Fall war ...