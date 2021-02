Wie Bildungsminister Claude Meisch am Freitag mitgeteilt hat, werden sämtliche Bildungseinrichtungen am 22. Februar wieder öffnen. Allerdings wird eine Maskenpflicht eingeführt.

Schulen öffnen nach den Ferien - Maskenpflicht im Unterricht

Marc HOSCHEID Wie Bildungsminister Claude Meisch am Freitag mitgeteilt hat, werden sämtliche Bildungseinrichtungen am 22. Februar wieder öffnen. Allerdings wird eine Maskenpflicht eingeführt.

„Die Schulen sollten als letztes schließen“, meinte Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Freitag auf einer Pressekonferenz und kündigte die Wiedereröffnung aller Bildungseinrichtungen des Landes, also sowohl Grundschulen, Lyzeen, Kompetenzzentren und maisons relais zum 22. Februar an. Der soziale und direkte Kontakt sei für die Jugendlichen zu wichtig und die Kollateralschäden durch den Fernunterricht zu groß, um sie länger als die vergangenen zwei Wochen geschlossen zu lassen.

Um eine weitere Verbreitung des Virus dennoch zu verhindern, gilt ab dem 22. Februar eine generelle Maskenpflicht in den Schulen, also auch während des Unterrichts. Ausgenommen sind lediglich der Cycle 1 sowie Schüler mit spezifischen Bedürfnissen.

Schnelltests ab März

Es soll zudem verstärkt getestet werden. Schüler und Lehrer erhalten flächendeckend eine Einladung zum Large scale testing. Wer diese nicht erhält, kann sich über die Mailadresse testing@men.lu beim Ministerium melden. Zusammen mit dem Gesundheitsministerium werden Schnelltests angeschafft, die ab März an die Schulen ausgeteilt werden sollen.

Künftig darf ein Schüler die Quarantäne zudem nur noch mit einem negativen Testergebnis verlassen. Meisch gab zu, dass es hier in der Vergangenheit zu Nachlässigkeiten gekommen war.

Britische Virusvariante als Ursache

Die erhöhten Infektionszahlen in den Schulen führt Meisch auf die immer stärker verbreitete britische Mutation des Corona-Virus zurück. Es sei vor der Schließung der Schulen zu immer mehr Clustern gekommen, bei 30 Prozent der Infektionen habe es einen direkten Zusammenhang gegeben.

Schulen steigen teilweise wieder auf A/B-Modell um Ab dem 30. November werden bestimmte Klassen in den Lyzeen wieder auf "Distance Learning" umstellen.

Der Minister konnte nicht ausschließen, dass die Schulen zu einem späteren Zeitpunkt, möglicherweise um die Osterferien, wieder geschlossen werden, wenn die sanitäre Situation dies verlangt. Bevor man allerdings erneut komplett auf Homeschooling setze, werde man in einem Zwischenschritt zunächst in den Grundschulen den Präsenzunterricht auf den Morgen begrenzen. Im Lyzeum würde das System des alternierenden Unterrichts auf die 6ième- und 5ième-Klassen ausgeweitet, womit im Lyzeum nur noch die Schüler der 7ième- sowie der Abschlussklassen normalen Präsenzunterricht hätten.





