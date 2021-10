Der "Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher" gibt Empfehlungen an Institutionen heraus, wie Kinder und Jugendliche besser vor Gewalt geschützt werden können.

Gewalt gegen Minderjährige

"Schulen müssen ein sicherer Ort sein"

Michèle GANTENBEIN Der "Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher" gibt Empfehlungen an Institutionen heraus, wie Kinder und Jugendliche besser vor Gewalt geschützt werden können.

Der "Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher" (OKaJu) hat eine Reihe von Empfehlungen ausgearbeitet, um Kinder und Jugendliche in Institutionen besser vor Gewalt zu schützen - dies vor dem Hintergrund mehrerer Vorfälle von sexualisierter Gewalt in Schulen, die in den vergangenen Monaten in den Fokus der Öffentlichkeit geraten waren.

In diesen Fällen geht es um Gewalt durch Lehrkräfte gegen Schülerinnen und Schüler. „Auch uns haben Beschwerden erreicht, deshalb haben wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt“, sagte der Kinderrechtsbeauftragte Charel Schmit am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Das OKaJu hat zunächst geprüft, was es in den Schulen bereits an Instrumentarien gibt, um Schüler vor Gewalt zu schützen und ihre Empfehlungen darauf aufgebaut.

„Einige Formen von Gewalt, wie Mobbing und Bullying, werden regelmäßig, auch in Sensibilisierungskampagnen, thematisiert, die sich direkt an die Minderjährigen und ihre Eltern richten“, meinte Schmit. Gewalt oder grenzüberschreitendes Verhalten von Lehrpersonal gegenüber Schülern aber werde länderübergreifend wenig thematisiert und auch kaum studiert. Für die betroffenen Schüler habe die Gewaltausübung oft schlimme Folgen: Schulangst, schulischer Misserfolg bis hin zu Schulabbruch.

Die Institution Schule sowie alle anderen Institutionen, denen Minderjährige anvertraut sind, seien verpflichtet, sich die nötigen Mittel zu geben, um das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Schutz sicherzustellen, sagte Charel Schmit.



Die Empfehlungen berühren drei Themenbereiche: Prävention, Intervention und Schlichtung. Das OKaJu versteht die Empfehlungen „als Einladung an alle Institutionen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich untereinander über ihre Erfahrungen und Aktionen auszutauschen“.

Im Bereich Prävention schlägt das OKaJu vor, einzelne Bestimmungen in der Gesetzgebung klarer zu formulieren. Im Beamtengesetz werde Mobbing im Zusammenhang mit beruflichen Beziehungen definiert. Das sollte man auch für die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern genauer definieren, meinte Schmit. Er schlug vor, das Bildungsrahmengesetz nachzubessern und einen Deontologiekodex für alle Professionellen, die mit Minderjährigen arbeiten, einzuführen. Mit Projekten, zum Beispiel im Rahmen des Schulentwicklungsplans, könnten Schulen eine „Kultur des Wohlbefindens“ schaffen. Zudem sollte das Thema verstärkt in der Fortbildung vorkommen und von der Wissenschaft untersucht werden.

Beschwerdemanagement

Schon länger macht sich das OKaJu für den Einsatz eines „Child Protection Officer“ stark - eine Person (oder zwei: Frau und Mann) pro Schule, an die sich die Minderjährigen richten können und die das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen genießt. Der oder die „Délégué(e) à la protection de l'enfance“ sollte partizipativ gewählt werden und unabhängig von der Hierarchie handeln können. „Jede Einrichtung sollte verpflichtet werden, ein solches Beschwerdemanagement zu schaffen“, sagte Schmit. Doch auch ohne gesetzliche Verpflichtung könnten die Schulen einiges auf den Weg bringen.

Der dritte Pfeiler ist die Schlichtung, um infolge von Konflikten beschädigte soziale Beziehungen zu reparieren. Das sollte ein fakultatives Angebot sein, das von den Opfern genutzt werden kann, wenn sie das wünschen. Auf keinen Fall dürfe das Einwilligen in eine Schlichtung Disziplinarverfahren oder die strafrechtliche Verfolgung von Tätern ersetzen, so Schmit.

Das OKaJu hat die Empfehlungen bereits mit dem Bildungsministerium besprochen und nun auch an die Regionaldirektionen und die Lycée-Direktionen sowie an die „Conférence nationale des élèves luxembourgeois“ (CNEL) geschickt, „damit sie sich damit auseinandersetzen und darüber beraten können“.

