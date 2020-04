Die Schulen in Luxemburg bleiben bis vorerst 4. Mai geschlossen. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in einem Presseschreiben mit.

Schulen in Luxemburg bleiben bis zum 4. Mai geschlossen

Die Schulen in Luxemburg bleiben bis vorerst 4. Mai geschlossen. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in einem Presseschreiben mit.

(mig) - Wegen der Corona-Pandemie bleiben die Schulen und Betreuungseinrichtungen in Luxemburg auch nach den Osterferien geschlossen. Diese Entscheidung traf die Regierung am Mittwoch in Absprache mit Gesundheitsexperten.

Social distancing gilt auch in Geschäften Auch in und vor Geschäften soll ein Sicherheitsabstand bewahrt werden. Zudem sollen Kunden alleine einkaufen gehen.

Der zuständige Minister Claude Meisch (DP) wird am Donnerstag um 14 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details bekanntgeben und mitteilen, welche Konsequenzen diese Entscheidung auf das Bildungswesen hat und wie der Lernprozess nach den Osterferien gestaltet werden soll.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.