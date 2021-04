Covid-Krise, Lockdown, Homeschooling - all das verschärft die Bildungsungleichheiten. Das geht aus dem nationalen Bildungsmonitoring hervor.

Schüler haben Defizite, besonders im Deutschen

Michèle GANTENBEIN Covid-Krise, Lockdown, Homeschooling - all das verschärft die Bildungsungleichheiten. Das geht aus dem nationalen Bildungsmonitoring hervor.

Trotz Covid-Krise und Lockdown im vergangenen Jahr sind die Leistungen der Grund- und Sekundarschüler über weite Strecken stabil geblieben. Zu diesem Ergebnis kommt das Lucet (Luxembourg Center for Educational Testing) von der Uni Luxemburg, das im November seine jährlichen „Epreuves standardisées“ (Epstan) in den Grundschulen und in der Unterstufe der Sekundarschulen durchgeführt hat. Am Donnerstag stellte Bildungsminister Claude Meisch (DP) zusammen mit dem Rektor der Uni Luxemburg, Stéphane Pallage, und dem Leiter des Lucet, Antoine Fischbach, die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz vor.

Das Bildungsmonitoring zeigt aber auch, dass die Krise die bestehenden Bildungsungleichheiten weiter verschärft. Das heißt: Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen und mit Migrationshintergrund sind deutlich schlechter durch die Krise gekommen und haben weitere Defizite angehäuft, während Schüler aus sozioökonomisch gut situierten Familien ihre Leistungen teilweise sogar noch verbessert haben. Die Krise begünstigt demnach das Auseinanderdriften der Bildungsschere.

Besonders im deutschen Hörverstehen seien die Leistungen signifikant zurückgegangen, erklärte Antoine Fischbach mit Bezug auf die Ergebnisse des Zyklus 3.1. Dieser Rückgang ist bei Schülern aus allen sozioökonomischen Schichten zu beobachten, allerdings ist er bei benachteiligten Schülern deutlich ausgeprägter. Beim deutschen Leseverstehen geht die Schere auseinander: Die gut situierten Schüler haben ihre Leistungen im Vergleich zum Vorjahr verbessert, während die benachteiligten Schüler nachgelassen haben. Der Rückgang der Leistungen ist laut Fischbach auf den Umstand zurückzuführen, dass besonders Schüler mit Migrationshintergrund während des Homeschooling über mehrere Wochen nicht in Kontakt mit der deutschen Sprache waren.

Im Secondaire sind die Leistungen der Classique-Schüler (Deutsch, Französisch, Mathematik) weitestgehend stabil geblieben, während die Schüler des Enseignement général (früheres Technique) schlechter geworden sind. Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen sozial gut situierten und benachteiligten Schülern, ganz besonders bei den Kompetenzen im Fach Deutsch.

Antoine Fischbach und Claude Meisch ziehen aus der Erhebung den Schluss, dass (noch) kein negativer Trend zu beobachten sei, dass andererseits Schüler mit besseren Voraussetzungen (sozioökonomischer Status, Sprachhintergrund) besser durch die Krise kommen und die Schere sich weiter auftut.

Ferner habe eine Umfrage bei Eltern (von Fondamental-Schülern) und bei Sekundarschülern ergeben, dass das Homeschooling recht gut verkraftet worden sei, wenngleich die Motivation im Homeschooling zu arbeiten und der Spaß daran sich sehr in Grenzen gehalten haben. Darüber hinaus hätten die Eltern und Schüler sich von der Schule und den Lehrern gut unterstützt gefühlt.

Schlussfolgerungen

Um Defizite wieder aufzuholen, sollen die Lehrer während des restlichen Schuljahres dem Deutschunterricht besondere Aufmerksamkeit schenken. Sowohl für den Deutsch- als auch für den Französischunterricht stelle das Script (Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques) den Lehrern didaktisches Material zur Verfügung, um Defizite gezielt aufzuarbeiten, erklärte Bildungsminister Claude Meisch.

Im September organisiert das Bildungsministerium eine zweite Ausgabe der „Summerschool“. Die Nachhilfekurse in den letzten beiden Wochen vor der Schulrentrée richten sich speziell an Schüler mit Defiziten. Für Schüler des Zyklus 3 wird der Schwerpunkt auf dem Deutschunterricht liegen.

