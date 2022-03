Bildungsminister Claude Meisch (DP) äußert sich zum Thema Gleichstellung bei der Wahl literarischer Werke für den Lehrplan der Sekundarstufe.

Literatur im Unterricht

Schriftstellerinnen im Schulprogramm unterrepräsentiert

Florian JAVEL

Bildungsminister Claude Meisch (DP) äußert sich zum Thema Gleichstellung bei der Wahl literarischer Werke für den Lehrplan der Sekundarstufe.

Die Antwort des Bildungsministers Claude Meisch (DP) auf die parlamentarische Frage der Abgeordneten Octavie Modert (CSV) würde man auf dem Feld der Rhetorik als antithetisches Kunststück bezeichnen, denn der Text wimmelt nur so vor Divergenzen: Einerseits wolle man Gleichstellung zwischen den Geschlechtern fördern und gegen Stereotype vorgehen, andererseits sei Literatur Kunst und das darin beschriebene Erlebnis von Autorinnen und Autoren nicht auf das Geschlecht zurückzuführen.

Eingeleitet hat der Minister seine Antwort damit, die Initiativen seines Ministeriums zu loben. Die Regierung setze sich dafür ein, Jugendliche, Eltern und Lehrbeauftragte für das Thema der Gleichstellung zu interessieren und diese zu sensibilisieren. Besonders Lehrende sollten durch Workshops, Informationsmaterial und Ausbildungen dazu verleitet werden, das Thema der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern im Unterricht aufzugreifen. Zudem habe man dafür gesorgt, dass der Weltfrauentag 2021 unter dem Motto „Geschichte der Gleichstellung“ im Zeichen der Frauen in der Literatur Luxemburgs stattfand.

Studie der Uni Luxemburg zur Gleichstellung

Die vom Ministerium für Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in Auftrag gegebene Studie der Uni Luxemburg überschattet dennoch diese scheinbaren Errungenschaften, wenn es um die Visibilität von Autorinnen in Schulbüchern geht. Aus einem Datensatz von 57 Schulbüchern wurden acht Deutsch- und sieben Luxemburgischbücher auf den Ursprung ihrer Lesetexte untersucht. Während bei 67 Prozent Autoren eine starke Präsenz in den Deutschbüchern aufweisen, fällt das Ergebnis in den Luxemburgischbüchern noch härter aus: 84 Prozent der Texte stammen von Autoren und nur 13 Prozent von Autorinnen.

Genaue Zahlen über die Auswahl der literarischen Werke für das Schulprogramm der Sekundarstufe gebe es nicht, so Meisch. Eine Programmkommission, bestehend aus Gymnasiallehrern, sei für den Auswahlprozess zuständig, dennoch handle es sich dabei lediglich um Empfehlungen. Lehrern sei es somit weiterhin überlassen, welche Werke sie für das Schuljahr in Betracht ziehen. Diese sollten dem Zeitgeist und dem aktuellen gesellschaftlichen Kontext entsprechen, wodurch eine genaue Gewichtung zwischen Autorinnen und Autoren nicht gegeben sein könne, so der Minister.

80 Prozent Autoren im Abschlussjahr

Ab hier beginnen in der Antwort des Ministers die Ungereimtheiten und antithetischen Aussagen. Trotz des Hinweises, es gebe für die Sekundarstufe keine Zahlen zur Gleichstellung von Autorinnen und Autoren, teilt Meisch mit, dass im Abschlussjahr in 80 Prozent der Fälle Autoren zur Lektüre stünden. Meisch behauptet zudem, das verpflichtende Skriptum für den Themenbereich „D'Kultur an d'Liewen zu Lëtzebuerg“ im Luxemburgischunterricht sei nach strengen Kriterien der Gleichstellung erstellt worden, wenn die literarische Erfahrung scheinbar nicht auf das Geschlecht zurückzuführen sei.

Dass bei der Auswahl literarischer Werke für das Schulprogramm die Gewichtung der Geschlechter ungleich ausfällt, wird aus der Untersuchung der Uni Luxemburg klar. Dass aber der Gestaltungswille fehlt, um historischen Figuren der luxemburgischen Literaturlandschaft im Schulprogramm eine Plattform für mehr Visibilität zu schaffen, wird gerade im Diskurs des Bildungsministers deutlich.



