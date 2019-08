Schnelle Hilfe ist gefragt

Viele Menschen stehen nach dem Tornado vor dem Nichts. Die Regierung muss jetzt Taten folgen lassen.

Das, was sich am frühen Freitagabend in den Gemeinden Käerjeng und Petingen zutrug, hatte man in Luxemburg nicht für möglich gehalten. Derartige Bilder kannte man die letzten Jahre nur aus dem fernen Ausland. Kaum mehr einer erinnert sich an den folgenschweren Wirbelsturm 1982 im belgischen Léglise, auch die Winterstürme des Jahres 1990 im Großherzogtum liegen lange zurück.

Das Ausmaß der Naturkatastrophe vom Freitag ist verheerend ...