Die Minister wurden mit Fragen rund um die Sozialämter, Energieberatung, Immobilienpreise, medizinisches Cannabis und Femizid befasst.

Fragestunde in der Chamber

Schnelle Antworten auf berechtigte Sorgen

Simone MOLITOR Die Minister wurden mit Fragen rund um die Sozialämter, Energieberatung, Immobilienpreise, medizinisches Cannabis und Femizid befasst.

Besonders die Gesundheits- und die Familienministerin waren am Dienstag während der Fragestunde in der Chamber gefordert. Jeff Engelen (ADR) bemängelte, dass medizinisches Cannabis nur in Krankenhausapotheken erhältlich sei. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wies darauf hin, dass man sich in einer Pilotphase befinde. Wegen der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und breiten Beratung sei bisher erst einmal nicht vorgesehen, auch andere Apotheken einzubeziehen.

Carole Hartmann (DP) fragte die Gesundheitsministerin nach ihrer Position zur Eröffnung einer Geburtspraxis in Bartringen, wovon diese aber keine Kenntnisse hatte. „Wir werden der Sache nachgehen. Bisher gibt es nämlich keinen legalen Rahmen für ein solches Geburtshaus. Meine Sorge für die Sicherheit der Frauen in einem Notfall hat nicht abgenommen“, so Lenert.

Bisher gibt es keinen legalen Rahmen für ein Geburtshaus außerhalb der Klinik. Paulette Lenert, Gesundheitsministerin

Simone Asselborn-Bintz (LSAP) hakte in puncto Reform des Integrationsgesetzes nach. „Wir arbeiten jeden Tag daran“, versicherte die Ministerin für Familie und Integration, Corinne Cahen (DP). Einiges sei bereits passiert, etwa in Form des Pakts vom Zusammenleben mit den Gemeinden. „Mit dieser Gesetzesreform wollen wir das Zusammenleben hier im Land so organisieren, dass sich jeder darin wiederfindet. Wir sind in den letzten Zügen. Noch vor Ende des Jahres kann das Gesetz deponiert werden“, stellte sie in Aussicht.



Wir arbeiten jeden Tag an der Reform des Integrationsgesetzes. Corinne Cahen, Ministerin für Familie und Integration

Schnelle Hilfe in den Sozialämtern

Djuna Bernard (Déi Gréng) interessierte sich für die Hilfe und Beratung in den Sozialämtern. „Was passiert, wenn Haushalte ihre Stromrechnung nicht bezahlen können?“, fragte sie die Familienministerin. „Jeder, der Schwierigkeiten hat, kann sich ans Sozialamt wenden. Dort wird von Fall zu Fall abgewogen, wie man Betroffenen helfen kann und auf welche Hilfen sie Anspruch haben. Ziel ist es, ihnen nachhaltig zu helfen“, erklärte Cahen. Tatsächlich seien die Anfragen in Zusammenhang mit den Energiekosten gestiegen. Wenn schnell Hilfe benötigt werde, könne das Sozialamt über verschiedene Wege auch schnell helfen, bekräftigte sie.

Unterdessen berichtete Dan Bianchalana (LSAP) von Rekrutierungsproblemen in den Sozialämtern. Premier Bettel hatte in seiner Rede zur Lage der Nation bekanntlich eine Verdoppelung des Personalschlüssels in Aussicht gestellt. „Es ist aber schwierig, dieses Personal zu finden“, war dem LSAP-Abgeordneten zu Ohren gekommen. Cahen wies darauf hin, dass nicht jedes Sozialamt zum 1. Januar weitere Mitarbeiter einstellen werde. Diese Prozedur würde sich über Monate ziehen, und in manchen Gemeinden bestehe ohnehin kein Bedarf an einer Aufstockung. „Wir wollen den Sozialämtern den nötigen Spielraum geben, wenn sie rekrutieren wollen“, sagte die Ministerin, die sich um etwaige Probleme bei der Einstellung nicht allzu sehr sorgte.

Dauerbrenner Immobilienpreise

André Bauler (DP) wollte von Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) wissen, wie es um das Projekt stehe, die Kommission der Immobilienagenturen zu begrenzen, um letztlich auf die Immobilienpreise einzuwirken. Für Immobilienagenturen sei Luxemburg ein lukrativer Markt, bestätigte Fayot. Nicht selten würden die Preise für Wohnungen zu hoch angesetzt. Man sei dabei, eine Reihe von Punkten zu analysieren, um herauszufinden, wie genau sie sich auf die Preise auswirken. Mit Ergebnissen sei im Frühjahr zu rechnen.

Nathalie Oberweis (Déi Lénk) forderte mehr Aufmerksamkeit für das Thema Femizid. Sowohl für Chancengleichheitsministerin Taina Bofferding (LSAP) als auch für Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) war eine Fragestunde der falsche Platz, um dieser Thematik gerecht zu werden, deren Wichtigkeit sie nicht infrage stellten. Es werde extrem viel Präventionsarbeit geleistet und die Strafen für Täter seien hoch, unterstrichen beide.

Mehrere Möglichkeiten für eine Energieberatung

Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) listete auf Nachfrage von Jean-Paul Schaaf (CSV) die verschiedenen Möglichkeiten der Energieberatung auf. Erste Anlaufstelle sei die Klimaagentur, auf deren Homepage man bereits zahlreiche Informationen finde und seit neuestem auch ein Tool, um die diversen Hilfen zu simulieren. Über eine Hotline erhalte man zudem eine erste Beratung für alles, was leicht umzusetzen sei. Für komplexere Projekte, etwa eine energetische Sanierung, müsse ein Termin vereinbart werden, wobei die Wartezeit bei sechs Wochen liege. Neben diesem Angebot gebe es mittlerweile 70 zertifizierte Energieberater. Ein Novum sei die Ausbildung von zertifizierten Handwerkern, auf die man für einfache Projekte zurückgreifen könne.

Nie zuvor hat eine Regierung die Polizei so unterstützt wie diese. Henri Kox, Minister für innere Sicherheit

Von einem Anstieg der Kriminalität und einer Polizei, die sich von der Politik im Stich gelassen fühle, wie von Léon Gloden (CSV) dargestellt, wollte der Minister für innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), derweil nichts wissen. Es dürfe kein Amalgam verschiedener Tatsachen gemacht werden. „Die Polizei ist nicht dazu da, die Armut zu bekämpfen oder Obdachlose einzusperren, sondern für Recht und Ordnung zu sorgen. Nie zuvor ist die Polizei übrigens von einer Regierung so unterstützt worden, wie von dieser“, hielt er fest.



