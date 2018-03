Schluss mit Sonntagsreden

Wie die Parteien gegen die Wohnungsnot und die Preisspirale am Immobilienmarkt vorgehen wollen. Ein Vergleich der verschiedenen Strategien.

Luxemburg bekommt den Wohnungsnotstand nicht in den Griff. Es fehlt ganz besonders an sozialem und erschwinglichem Wohnraum. Bei der Debatte am Donnerstag im Parlament müssen alle Parteien Farbe bekennen und ihre Ideen zur Lösung der Probleme auf den Tisch legen.

Von Michèle Gantenbein

In Luxemburg hinkt das Angebot an Wohnungen der Nachfrage hinterher. Das treibt die Preise an. Seit Jahren steht die Bekämpfung der Wohnungsnot und die Eindämmung der Preisspirale auf der Prioritätenliste der jeweiligen Regierungen. Doch keiner ist es bisher gelungen, die Probleme in den Griff zu bekommen.

Nun soll also morgen eine Art „Wettbewerb der guten Ideen“ stattfinden, bei dem alle Parteien ihre Lösungsvorschläge auf den Tisch legen ...