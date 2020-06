Schluss mit lustig

Am Montag findet der Kongress der DP statt. Es ist der erste digitale Parteitag in der luxemburgischen Geschichte. Die Liberalen stehen vor großen Herausforderungen, die Parteiführung muss die Basis auf einen neuen Kurs einschwören.

"Wann et dem Land gutt geet, da soll et och de Leit gutt goen“. Die Corona-Pandemie und das Lockdown haben das Mantra der DP-Führungsmannschaft ad absurdum geführt: Das Land taumelt trotz des Milliarden schweren Hilfspakets in eine Wirtschaftskrise. Viele Menschen bangen um ihren Arbeitsplatz, zahlreiche Betriebe kämpfen ums Überleben, manche Unternehmer fürchten um ihre Existenz.

Dem Land geht es nicht gut, den Leuten auch nicht ...