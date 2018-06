Wer sich beruflich im öffentlichen Dienst verwirklichen möchte, kann noch vor der Sommerpause am neuen Zulassungsexamen teilnehmen. Er ist komplett informatisiert, die schriftlichen Produktionen wurden abgeschafft.

Schluss mit Auswendiglernen

Michèle GANTENBEIN Wer sich beruflich im öffentlichen Dienst verwirklichen möchte, kann noch vor der Sommerpause am neuen Zulassungsexamen teilnehmen. Er ist komplett informatisiert, die schriftlichen Produktionen wurden abgeschafft.

Der Staat hat seit Jahren massive Rekrutierungsprobleme. Von 1.000 Posten, die 2017 hätten besetzt werden sollen, konnten in der Wintersession 2016 und in der Sommersession 2017 nur 241 beziehungsweise 246 Kandidaten rekrutiert werden, "also nicht einmal die Hälfte dessen, was wir gebraucht hätten", sagte der für den öffentlichen Dienst zuständige Minister Dan Kersch am Mittwoch bei der Vorstellung des Staatsexamens.

Die Reform des Zulassungsexamens ist ziemlich massiv. Beibehalten wird lediglich die Zweiteilung des Examens. Der erste allgemeine Teil gilt für alle Karrieren. Dieser Test ist komplett informatisiert und funktioniert nach dem Multiple Choice-System. Das ermöglicht eine standardisierte Bewertung. Da kein Reproduzieren von Auswendiggelerntem und generell keine schriftlichen Produktionen mehr verlangt werden, entfällt jede subjektive Bewertung.

Der zweite Test wird von der jeweiligen Verwaltung durchgeführt. Er ist auf die Bedürfnisse der jeweiligen Verwaltung ausgerichtet. "Wenn in einer Verwaltung gute redaktionelle Fähigkeiten erforderlich sind, können diese Fähigkeiten im Rahmen des zweiten Tests geprüft werden", erklärte Dan Kersch.

Damit die Verwaltungen bei Bedarf möglichst schnell rekrutieren können, werden künftig jeden Monat Zulassungsprüfungen stattfinden.

Examen noch vor der Sommerpause



Für sämtliche Karrieren im öffentlichen Dienst wird noch vor der Sommerpause (zwischen dem 25. Juni und dem 26. Juli) der neue Test angeboten. Anmelden und informieren kann man sich auf www.govjobs.lu. Wer wissen möchte, was auf ihn zukommt, kann dort auch Übungstests durchführen.



Das neue Staatsexamen wurde im Rahmen eines Pilotprojekts mit 400 Teilnehmern getestet. Die Erfolgsquote lag laut Dan Kersch bei 55 Prozent. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum bisherigen Examen. Dort lag die Erfolgsquote im Schnitt (alle Karrieren zusammengenommen) bei 27 Prozent.



Dass das Examen nun einfacher sei, lässt Dan Kersch nicht gelten. In Teilen sei der Test anspruchsvoller als der bisherige, so der Minister. So werde beispielsweise die individuelle Einschätzungsfähigkeit stärker geprüft als in der Vergangenheit.