Schlüsselübergabe

Danielle SCHUMACHER Einen Tag nach der Vereidigung der Regierung findet in den Ministerien die Schlüsselübergabe statt.

Am Mittwoch wurde die Regierung vereidigt. Nun beginnt der Wechsel in den Ministerien. Die alten Amtsinhaber übergeben die Schlüssel an die neuen Minister.



Die erste Passation des pouvoirs fand noch am Tag der Vereidigung im Nachhaltigkeitsministerium statt: An der Place de l'Europe übergab François Bausch (Déi Gréng) das Ressort Landesplanung an seinen Parteikollegen Claude Turmes. Im Ressort Nachhaltigkeit übernimmt Carole Dieschbourg.

23 Wachablösung im Nachhaltigkeitsministerium. Foto: Guy Jallay

um weitere Bilder zu sehen. Wachablösung im Nachhaltigkeitsministerium. Foto: Guy Jallay Wachablösung im Nachhaltigkeitsministerium. Foto: Guy Jallay Wachablösung im Nachhaltigkeitsministerium. Foto: Guy Jallay Wachablösung im Nachhaltigkeitsministerium. Foto: Guy Jallay Wachablösung im Nachhaltigkeitsministerium. Foto: Guy Jallay Der langjährige Beschäftigungsminister Nicolas Schmit übergibt die Schlüssel an seinen Nachfolger Dan Kersch. Foto: Pierre Matgé Der langjährige Beschäftigungsminister Nicolas Schmit übergibt die Schlüssel an seinen Nachfolger Dan Kersch. Foto: Pierre Matgé Der langjährige Beschäftigungsminister Nicolas Schmit übergibt die Schlüssel an seinen Nachfolger Dan Kersch. Foto: Pierre Matgé Wohnungsbauministerium: Marc Hansen (DP) geht, Sam Tanson (Déi Gréng) kommt. Foto: Gerry Huberty Im Innenministerium übernimmt Taina Bofferding (LSAP) von Dan Kersch (LSAP). Foto: Gerry Huberty Im Innenministerium übernimmt Taina Bofferding (LSAP) von Dan Kersch (LSAP). Foto: Gerry Huberty Im Innenministerium übernimmt Taina Bofferding (LSAP) von Dan Kersch (LSAP). Foto: Gerry Huberty Im Innenministerium übernimmt Taina Bofferding (LSAP) von Dan Kersch (LSAP). Foto: Gerry Huberty Sam Tanson (Déi Gréng) übernimmt die Leitung des Kulturministeriums von Xavier Bettel (DP) und Guy Arendt (DP). Foto: Chris Karaba Sam Tanson (Déi Gréng) übernimmt die Leitung des Kulturministeriums von Xavier Bettel (DP) und Guy Arendt (DP). Foto: Chris Karaba Sam Tanson (Déi Gréng) übernimmt die Leitung des Kulturministeriums von Xavier Bettel (DP) und Guy Arendt (DP). Foto: Chris Karaba Sam Tanson (Déi Gréng) übernimmt die Leitung des Kulturministeriums von Xavier Bettel (DP) und Guy Arendt (DP). Foto: Chris Karaba Romain Schneider (LSAP) übergibt die Schlüssel des Entwicklungshilfeministeriums an Paulette Lenert (LSAP). Foto: Guy Jallay Der scheidende Hausherr im Ministerium für innere Sicherheit, Etienne Schneider (LSAP) hat ein kleines Präsent für seinen Nachfolger François Bausch (Déi Gréng). Foto: Guy Jallay Lex Delles (DP), François Bausch (Déi Gréng), Etienne schneider (LSAP) und Claude Turmes (Déi Gréng) haben sichtlich Spaß bei der Amtsübergabe. Foto: Guy Jallay Lex Delles (DP), François Bausch (Déi Gréng) und Etienne Schneider (LSAP) bei der Amtsübergabe. Foto: Guy Jallay IPO , Neue Regierung , Gambia II , Passation de Pouvoirs , Ministere Economie , vlnr , Etienne Schneider , Claude Turmes , Passation Energie Foto;Guy Jallay/Luxemburger Wort Guy Jallay IPO , Neue Regierung , Gambia II , Passation de Pouvoirs , Ministere Economie , vlnr Lex Delles , Francois Bausch , Etienne Schneider , Passation Tourisme Foto;Guy Jallay/Luxemburger Wort Guy Jallay

Am Donnerstag geht es dann Schlag auf Schlag. Im Arbeitsministerium überlässt Nicolas Schmit (LSAP) Dan Kersch seinen Schreibtisch. Es folgt die Passations des pouvoirs im Wirtschaftsministerium, im Logement, im Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit, im Innenministerium, im Kultur-, im Sport- und im Gesundheitsministerium sowie in den Ressorts für die Landwirtschaft und den öffentlichen Dienst.

Am Freitag wechselt dann noch im Ministerium für Chancengleichheit die Hausherrin.