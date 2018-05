In Luxemburg wurde Anfang des Jahres die erste digitale Botschaft der Welt eingerichtet. Inhaber ist Estland, das damit sämtliche regierungsrelevanten Daten im Großherzogtum absichert. Ein Modell, das Schule machen könnte.

Politik 4 Min.

Schlüsselfertige Sicherheit

Eric HAMUS In Luxemburg wurde Anfang des Jahres die erste digitale Botschaft der Welt eingerichtet. Inhaber ist Estland, das damit sämtliche regierungsrelevanten Daten im Großherzogtum absichert. Ein Modell, das Schule machen könnte.

„Es ist kein Safe!“, betont Gilles Feith. Der Direktor des Zentrums für Informationstechnologien des Staates wehrt sich entschieden gegen diesen Vergleich. Ein Safe sei ein Gegenstand, in den man etwas wegsperrt. Doch die Datenbotschaft sei vielmehr eine Redundanz. „Eine Art Back-up im Sinne der Geschäftskontinuität“, so Feith. Im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit sprächen Insider gerne vom Zwiebelschalenmodell, bei dem die Schutzmaßnahmen in mehreren Schichten angesetzt werden.

In anderen Worten: „Fällt eine Schale weg, greift die nächste Schicht“, erklärt der Chefinformatiker der Regierung. Und diese nächste Schicht ist in diesem Fall eine Datenbotschaft, eine sogenannte „E-Embassy“ in Luxemburg.



Beim Wort „Botschaft“ oder „Embassy“ denken die meisten Leser wohl eher an ein ehrwürdiges Gebäude, mit Wappen über dem Tor und Fahnen an der Fassade. In der Botschaft residiert nicht nur der oberste diplomatische Vertreter eines Landes sondern finden dort auch die Bürger der entsprechenden Nation Zuflucht und Zugang zu verschiedenen Dienstleistungen. Dass eine „E-Embassy“ oder Datenbotschaft nur noch im entferntesten Sinne mit Diplomatie zu tun hat und keineswegs den elektronischen Zugang zu den Dienstleistungen einer Landesvertretung im Netz meint, liegt auch nicht unbedingt auf der Hand.

Digital Luxembourg

Statt einer schönen Villa benötigt die Datenbotschaft nur einen schnöden Raum mit Rechnern. Ein anonymes Datenzentrum mit Anschluss an ein hoch performantes Datennetz, wie man es derzeit in Luxemburg vorfindet. Tatsächlich konnte sich das Großherzogtum mit seiner „Digital Luxembourg“-Strategie und seinen High-Speed-Datenautobahnen in den letzten Jahren eine hervorragende Ausgangsposition im IT-Bereich erarbeiten. Und mit der Eröffnung einer „Datenbotschaft“ in Betzdorf wurde Anfang 2018 ein neues Kapitel in dieser Erfolgsgeschichte aufgeschlagen.

Inhaber der Datenbotschaft ist bekanntlich Estland, ein Vorreiter in Sachen Digitalverwaltung. Doch war der Baltenstaat bereits 2007 Opfer einer groß angelegten Hackerattacke geworden, bei der rund 60 Webseiten lahmgelegt wurden. Betroffen waren damals Regierung, Medien und Banken. Zwar wurden keine Daten gestohlen, doch wurde den Esten auf einen Schlag klar, wie anfällig ihre digitale Gesellschaft geworden war.

Das Centre des technologies de l'information de l'Etat hat mit der Datenbotschaft ein Projekt ausgearbeitet, das viele bereits existierende Komponente zu einem schlüsselfertigen Service regroupiert.

„Die estnische Gesellschaft ist soweit digitalisiert, dass es unvorstellbar erscheint, in die Papierära zurückzukehren“, sagt Siim Sikkut, Regierungsberater für Informations- und Kommunikationstechnologie. Estland setze alles daran, die IT-Sicherheit und die digitale Kontinuität zu bewahren. Dazu gehörten auch Back-up-Zentren im Baltenstaat selber. „Aber um auf alles vorbereitet zu sein, zum Beispiel, auf einen groß angelegten Cyberangriff, eine Naturkatastrophe oder auch konventionelle Angriffe auf die Datenzentren – dafür benötigen wir Sicherungskopien außerhalb unserer Landesgrenzen“, rechtfertigt Sikkut die Eröffnung der Datenbotschaft im Großherzogtum. Denn: „Eine der wichtigsten Aufgaben für jeden Staat ist es, die Kontinuität des Staates und seiner Dienste aufrechtzuerhalten.“

Zukunftsmusik

„Wir gehen davon aus, dass dieses Modell in Zukunft immer wichtiger wird, da immer mehr Prozeduren digital abgewickelt werden“, ist sich Gilles Feith vom „Centre des technologies de l'information de l'Etat“ (CTIE) sicher. Man spürt die Begeisterung, die vom „Chief Information Officer“ des Jahres 2017 ausgeht, wenn er über dieses Projekt spricht. „Das läuft gut. Das Konzept wird im Ausland richtig begrüßt. Es besteht eine hohe Nachfrage“, ergänzt der junge Chefinformatiker.



Während Estlands Entscheidung sogar in den internationalen Medien Niederschlag fand, wissen nur wenige Menschen, dass Luxemburg auch die Daten von EU und NATO sichert. Und mit dem europäischen Patentamt steht bereits der nächste „Kunde“ auf der Matte. Neu ist das Konzept der Datensicherung im Ausland beileibe nicht.

„Wir gehen davon aus, dass dieses Modell in Zukunft immer wichtiger wird“, sagt Gilles Feith vom „Centre des technologies de l'information de l'Etat“ (CTIE) Lex Kleren

Estland selbst hatte bereits 2015 damit angefangen, Server in Großbritannien zu betreiben. Allerdings ohne Statut oder legale Absicherung. Das fiel auch Gilles Feith auf. Als sich die Briten im Juni 2016 nämlich dazu entschlossen, die EU zu verlassen, erinnerte sich Feith an ein Gespräch, das er im Jahr zuvor mit seinem estnischen Amtskollegen bezüglich der Datensicherung geführt hatte. Zusammen mit Siim Sikkut arbeitete er das Konzept aus, das dann im Juni 2017 von Luxemburgs Premier Xavier Bettel und Estlands Regierungschef Jüri Ratas unterzeichnet wurde.



Die Datensicherung, die High-Speed-Verbindungen und die gesamte Infrastruktur der Datenzentren – alles Bereiche, in denen das Großherzogtum zu punkten wisse, meint Feith. Neu hinzu kommt nun der Umstand, dass das Großherzogtum dem Konzept einen legalen Rahmen im Einklang mit dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen gegeben habe. „Und dass der Staat den Ländern und Organisationen zur Seite steht“, ergänzt der Informatiker.



„Service clé en main“

Das bedeutet unter anderem, dass auch das Gastland keinen Zugang zu den Daten erhält. Die Daten bleiben souveränes Staatsgebiet Estlands. Alles wird aus der Ferne gesteuert, mit der Datenbotschaft ist nur der Baltenstaat verbunden. Niemand anders hat Zugang zu den Daten. Damit erhält das Datenzentrum die gleichen Privilegien wie eine Botschaft. „Das gesamte Package macht es aus“, erklärt Feith.



Luxemburg sei auf dem besten Weg, sich zum Zentrum des digitalen Vertrauens zu entwickeln. „Hervorragende Infrastrukturen, schnelle Verbindungen, ein legaler Rahmen und ein Partner, der den interessierten Ländern und Organisationen dabei hilft, die Datenbotschaft aufzubauen – praktisch ein ,Service clé en main'!“