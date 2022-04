Die Pandemie verstärkt bestehende Bildungsungleichheiten und führt zu schlechteren Ergebnissen im Fach Deutsch. Das geht aus dem Epstan-Ergebnissen hervor.

Auswirkungen der Pandemie

Schlechtere Kompetenzwerte im Fach Deutsch

Michèle GANTENBEIN Die Pandemie verstärkt bestehende Bildungsungleichheiten und führt zu schlechteren Ergebnissen im Fach Deutsch. Das geht aus dem Epstan-Ergebnissen hervor.

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Leistungen der Schüler halten sich in Grenzen. „Es ist kein Negativtrend zu beobachten“, so Antoine Fischbach, Leiter des "Luxembourg Centre for Educational Testing" (Lucet) der Uni Luxemburg am Donnerstag bei der Präsentation der Ergebnisse der standardisierten Leistungstests (Epstan) vom November 2021.

An den Tests nehmen Schüler der Zyklen 2.1, 3.1, 4.1 sowie 7e- und 5e-Schüler teil. Geprüft werden Schlüsselkompetenzen in den Fächern Mathematik, Luxemburgisch, Deutsch und Französisch.

Es ist die zweite Leistungserhebung seit Beginn der Pandemie. Die erste fand im November 2020 statt, also wenige Monate nach den Schulschließungen. Die Erhebung 2020 hatte ergeben, dass die Schüler relativ gut durch die Krise und den Lockdown gekommen sind, wobei Schüler aus sozio-ökonomisch benachteiligten Verhältnissen und mit Migrationshintergrund es deutlich schwerer hatten als Schüler aus gut situierten Familien. Ein Beleg dafür, dass die Krise bestehende Ungleichheiten weiter verstärkt.

Problemfach Deutsch

Ganz allgemein wurde 2020 kein signifikanter Leistungsabfall festgestellt, punktuell aber gab es sehr wohl Verschlechterungen. Im Zyklus 3.1 beispielsweise waren die Leistungen im deutschen Hörverstehen bei allen Schülern zurückgegangen, ganz besonders aber bei den benachteiligten Schülern. Den starken Rückgang der Leistungen führte Fischbach damals auf den Umstand zurück, dass die Schüler während der Schulschließung kaum mit der deutschen Sprache in Berührung kamen.

Beim deutschen Leseverstehen im Zyklus 3.1 hingegen hatten die gut situierten Kinder ihre Leistungen sogar verbessert, während sie bei den benachteiligten Schülern nachgelassen hatten.

Im Zyklus 3.1 sind die Leistungen beim deutschen Hörverstehen bei allen Schülern unabhängig von ihrem sozio-ökonomischen Status besser als 2020.

Im Secondaire hatte das Lucet eine allgemeine Leistungsverschlechterung bei den Schülern im allgemeinen Sekundarunterricht (ESG) festgestellt, wobei es auch hier deutliche Leistungsunterschiede beim deutschen Leseverstehen zwischen gut situierten und sozio-ökonomisch benachteiligten Schülern gab. Im klassischen Sekundarunterricht (ESC) waren die Leistungen stabil geblieben.

Leistungen besser als 2020

Laut Antoine Fischbach konnte auch das zweite Pandemiejahr den Schülern nicht wirklich etwas anhaben. „Die Kompetenzwerte sind insgesamt stabil“, so der Lucet-Direktor. Mehr noch: Im Zyklus 3.1 sind die Leistungen beim deutschen Hörverstehen bei allen Schülern unabhängig von ihrem sozio-ökonomischen Status besser als 2020.

Lucet-Direktor Antoine Fischbach stellte die Ergebnisse der standardisierten Leistungstests vor. Foto: Guy Jallay

Bei Schülern, die zu Hause Deutsch oder Luxemburgisch sprechen, haben sich die Leistungen beim deutschen Hörverstehen deutlich verbessert. Sie haben sogar besser abgeschnitten als vor der Pandemie. Die französisch- und portugiesischsprachigen Schüler hingegen haben sich im Vergleich zu 2020 weder verschlechtert noch verbessert. Sie konnten ihren Leistungsrückgang demnach nicht wettmachen.

Im Zyklus 4.1 stellten die Forscher einen leichten Rückgang der Kompetenzwerte beim deutschen Leseverstehen im Vergleich zu 2020 fest, unabhängig vom sozio-ökonomischen Status und vom Sprachhintergrund. Am deutlichsten ist der Rückgang bei Kindern, die zu Hause Französisch sprechen.

Secondaire: Stabile Werte

Präsentiert wurden am Donnerstag des Weiteren die globalen Ergebnisse der 5e-Schüler. Im Secondaire sind die Leistungen stabil, ganz besonders im ESC. Einzig die französischsprachigen ESC-Schüler haben sich beim deutschen Leseverstehen spürbar verschlechtert.

Im ESG und in der „Voie préparatoire“ haben alle Schüler unabhängig von ihrem sprachlichen Hintergrund schlechtere Ergebnisse beim deutschen Leseverstehen, mit Ausnahme der portugiesischsprachigen Schüler im ESG. Eine Aufschlüsselung der Secondaire-Ergebnisse nach sozio-ökonomischem Status wurde nicht präsentiert.

Bildungsminister Claude Meisch (DP) sprach von positiven Ergebnissen, „die wir trotz Schulschließungen, trotz A-B-Wochen, Isolierungen, Quarantänen und sanitären Maßnahmen erreicht haben“. Dass der Impakt der Pandemie auf die Schulleistungen derart gering ist, führt Claude Meisch in erster Linie auf die Bemühung zurück, die Schulen möglichst lange offen zu lassen.

Bildungsminister Claude Meisch (DP) führt die "guten" Epstan-Ergebnisse unter anderem auf den Umstand zurück, dass die Schulen während der Pandemie weitgehend geöffnet waren. Foto: Guy Jallay

Weitere Gründe seien die gute digitale Infrastruktur, die es erlaubt habe, die Schüler zu Hause zu unterrichten, oder noch die Unterstützung zum Beispiel durch die Summer School oder die Online-Plattform „schouldoheem.lu“. Letzten Endes aber seien die Ergebnisse vor allem auf das Engagement von Eltern, Schülern und Lehrern zurückzuführen.

Dennoch bleibt nach zwei Jahren Corona die Feststellung, dass die Pandemie bestehende Ungleichheiten zementiert und Risikoschüler weiter benachteiligt. Um dem entgegenzuwirken empfiehlt das Lucet, das deutsche Hör- und Leseverstehen bei Schülern, die zu Hause kein Luxemburgisch oder Deutsch sprechen, gezielt zu fördern und Risikoschülern ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Internationale Schulen

Mit Ausnahme des Zyklus 2.1 nehmen die öffentlichen internationalen Schulen nicht an den standardisierten Tests teil. Im November soll sich das ändern. Dann sollen die Tests im Fach Mathematik ein erstes Mal auf die öffentlichen internationalen Schulen ausgeweitet werden.

Die Sprachen bereiten den Forschern noch Probleme. Sie sind Antoine Fischbach zufolge dabei, ein Modell aufzubauen, das sicherstellt, dass die Messung in den internationalen Schulen mit der in den Regelschulen vergleichbar ist. Das Problem sind die geringen Fallzahlen in den internationalen Schulen.

