Scheidungsreform: Friedlicher getrennte Wege gehen

Annette WELSCH Seit 15 Jahren wird um eine Scheidungsreform gestritten, am Donnerstag wird sie verabschiedet: Familienrichter, Zerrüttungsprinzip und gemeinsames Sorgerecht sind die Hauptpunkte.

Scheiden lassen konnte man sich im Großherzogtum schon ab dem Jahr 1803. Da gab es das Schuldprinzip und sogar auch schon die Scheidung im gegenseitigen Einvernehmen. Die Bedingungen waren allerdings der Zeit entsprechend strikt, so strikt, dass man sich oft besser auf eine Scheidung nach dem Schuldprinzip einigte. Beispielsweise brauchte man die Zustimmung der Eltern. Tiefgreifende Reformen gab es erst ab den 1970er Jahren, vor allem unter der DP/LSAP-Regierung 1974-79, als die beiden Gesetze zu den Rechten und Pflichten der Ehepartner sowie zum Scheidungsrecht Gleichheit zwischen Ehefrau und Ehemann schufen.



Zunächst reformierte das Gesetz von 1975 die Scheidung im gegenseitigen Einvernehmen und gestaltete sie einfacher. 1978 wurde auch das Schuldprinzip vereinfacht und gleichzeitig eine weitere Scheidungsform aus bestimmtem Grund eingeführt: die Scheidung wegen faktischer Trennung. Ausgeklammert wurden damals das Rentensplitting und ein Versorgungsausgleich. Sie sollten nachgereicht werden, was aber nie geschah - mit verheerenden sozialen Folgen für Frauen, die ihre Berufstätigkeit zugunsten familiärer Pflichten aufgegeben hatten oder, wie im öffentlichen Dienst, als verheiratete Frau sogar aufgeben musste.



Streit um das Schuldprinzip: abschaffen oder bedingt beibehalten?

Von einer Vereinfachung der Scheidungsprozedur im Jahr 1997 abgesehen, fand die nächste Etappe erst wieder 2003 statt, als der damalige Justizminister Luc Frieden (CSV) eine Reform einbrachte, die bereits zum Ziel hatte, die Scheidungsprozedur friedlicher zu gestalten und das Schuldprinzip zugunsten des Zerrüttungsprinzips ("pour rupture irémédiable") abzuschaffen. Seither wird gestritten. Vor allem über das Schuldprinzip, an dem Rechtsanwälte und parteiübergreifend auch verschiedene Abgeordnete - meist auch mit Anwaltsvergangenheit - partout festhalten wollten. Zumindest für schwere Fälle, wie Gewalt.

2016 legte Justizminister Félix Braz seine Version der Scheidungsreform vor, die drei Bereiche betrifft: Die Einführung eines Familienrichters, die Scheidung an sich sowie die Einführung des gemeinsamen Sorgerechts für die Kinder. Sie trägt endlich der Tatsache Rechnung, dass mittlerweile mehr als jede zweite Ehe wieder geschieden wird und zwei von drei Ehepaaren im gegenseitigen Einvernehmen auseinandergehen - vor 25 Jahren war es noch ein Drittel. Denn wenn schon eine für alle Beteiligten schmerzhafte Auflösung einer Verbindung, die einst auf Dauer angelegt war, dann möglichst kurz und unkompliziert.



Der Familienrichter - schneller und effizienter

Der neu eingeführte Familienrichter (Juge aux affaires familiales) ist zuständig für Ehekonflikte, Scheidungen, das Sorgerecht mitsamt Wohn- und Besuchsrecht, Unterhaltszahlungen, Verlängerung eines Platzverweises bei häuslicher Gewalt, etcetera. Er vereint Kompetenzen in einer Hand, die bislang auf die vier Bereiche Zivil-, Vormundschafts-, Jugend- und Friedensgericht aufgeteilt waren, ist also auch für Waisenkinder zuständig. Prozeduren werden so wesentlich beschleunigt und Entscheidungen sind besser aufeinander abgestimmt, wenn ein Richter global für alle möglichen Probleme einer Familie zuständig ist - ein großer Vorteil.



Für seine Anrufung ist kein Rechtsanwalt nötig, sodass der Zugang zur Justiz für jeden möglich ist: Man muss lediglich einen formlosen schriftlichen Antrag bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts einreichen. In erster Instanz entscheidet ein Einzelrichter, der, wenn nötig, zwei Kollegen zu einer Kammer zusammenrufen kann, im Berufungsverfahren ist es umgekehrt. Entscheidungen und Einlassungen sind - auch bei Berufungsverfahren - mündlich. Der Beistand durch einen Rechtsanwalt sowie das Einreichen von Schriftstücken ist natürlich möglich.



Es werden erstmals auch Fristen gesetzt: Innerhalb von zwei Wochen bis maximal sieben Wochen bei komplizierten Fällen muss die Anhörung durch den Familienrichter erfolgen. Das ist gerade in den Fällen von Besuchsrechten wichtig, damit die Beziehung der Kinder zu den Elternteien nicht abbricht. Die Kinderrechte werden auch dadurch weiter gestärkt, dass auch sie künftig den Familienrichter direkt befassen können.



Es sind 14 Familienrichter im Bezirk Luxemburg und drei im Bezirk Diekirch vorgesehen: Neun Posten werden neu geschaffen, ein Vormundschaftsrichter in Luxemburg wird zum Familienrichter umfunktioniert und ein zusätzlicher Berater für Familienangelegenheiten am Berufungsgericht eingesetzt. Der Wunsch nach Familienrichtern wird schon seit vielen Jahre von vielen Organisationen geäußert, vor allem von Kinderrechtsvertretern.



Der Scheidungsgrund - zerrüttet oder einvernehmlich

Das Schuldprinzip (divorce pour faute), das in erster Linie für Streit und Konflikte innerhalb der engeren und weiteren Familie und viel Leid bei den Kindern sorgte, wird abgeschafft. Künftig gibt es nur noch zwei Fälle: die Scheidung im beiderseitigem Einverständnis (divorce par consentement mutuel) und die Scheidung wegen Zerrüttung der Ehe (divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales), die auch ein Ehepartner alleine geltend machen kann.



Lehnt der andere Ehepartner ab, kann der Richter eine Frist von maximal drei Monaten, die einmal verlängert werden kann, verhängen. Besteht der Antragsteller auf der Scheidung, wird sie gesprochen. Die Frist dient zur Befriedung, um noch offene Fragen zu klären und Berufungen zu verhindern. Am Ende soll eine Regelung stehen, die für alle akzeptabel ist.



Das Verschulden soll nur noch in ausdrücklich im Gesetz benannten Fällen von Gewalt gegen den Ehepartner oder im Haushalt lebende Minderjährige gelten, als da sind: begangene oder versuchte Sexualdelikte, Vergewaltigung, Körperverletzung, Mord, Totschlag, Kindesmord und Vergiftung. Sie sind kein Scheidungsgrund an sich, haben auch keinerlei Auswirkungen auf die Scheidungsprozedur selber, wirken sich aber auf die Folgeregelungen aus, sofern eine strafrechtliche Verurteilung erfolgt.



So kann Schadensersatz für die Verluste aufgrund der Scheidung verlangt werden und der Täter verliert das Recht auf Unterhalt und gegebenenfalls das Sorgerecht. Sogar rückwirkend kann der Richter noch nach der Scheidung der Gewalt in der Ehe (finanziell) Rechnung tragen. Ausdrücklich soll dem Gesetzesprojekt nach aber der Art 212 des Zivilrechts bestehen bleiben, der die Pflichten festlegt "les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance". Der Ehebruch kann zwar als Scheidungsgrund angesichts der Tatsache, dass das Schuldprinzip abgeschafft wird, nicht mehr angeführt werden, die Treue gehört aber traditionell zu den Essenzen einer Ehe, sodass sie als Pflicht bestehen bleiben soll.



Die Prozedur - kurz und schmerzlos

Schnell und flexibel soll die Prozedur werden und Raum für Lösungen im Konsens bieten. Es werden deswegen feste Fristen vorgegeben, so muss einem Scheidungsantrag innerhalb von sieben Wochen ein Termin bei einem Familienrichter folgen. Für ein Verfahren nach dem Zerrüttungsprinzip ist ein schriftlicher Antrag erforderlich und der Rechtsbeistand durch einen Anwalt ist während der ganzen Prozedur obligatorisch. Die erste Phase wird mündlich verhandelt, bestehen Konflikte, können aber in einer zweiten Phase auch Schriftstücke eingereicht werden.



Die Scheidung im gegenseitigen Einvernehmen wird nicht weiter verändert: Man braucht keine Anwälte, aber eine notarielle Konvention, die alles regelt und die vom Gericht homologiert werden muss. Allerdings muss man künftig nur noch einmal zum Scheidungsrichter und nicht im Abstand von sechs Monaten ein zweites Mal.



Die Folgen der Scheidung

Die Unterhaltszahlungen („pension alimentaire“) werden künftig vom Familienrichter nach den finanziellen Bedürfnissen des einen und den Möglichkeiten des anderen festgelegt, wobei die Schuldfrage keine Rolle mehr spielt. Er hat nun mehr Freiheiten und muss sich lediglich an Kriterien halten, die im Gesetz stehen, wie die Dauer der Ehe, das Alter und die Gesundheit des Ehepartners, die Erziehungszeiten, die Chancen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Unterhaltszahlungen müssen in der Regel nicht für einen längeren Zeitraum gewährt werden, als die Ehe selbst gedauert hat.

Die Familienrechtsreform wird ergänzt um den sozialrechtlichen Aspekt der Rückkaufrechte von Pensionsansprüchen für Ehepartner, die über eine gewisse Zeit keine Pensionsbeiträge leisteten oder auf eine Halbtagsbeschäftigung reduzierten. Das gab es zwar schon, aber nun soll die Möglichkeit dazu im Gesetz verankert werden. Im Falle, dass Vermögenswerte zu teilen sind, kann der Partner, dem Beiträge fehlen, verlangen, dass von diesen Aktiva der Betrag für die nachzukaufenden Versicherungsjahre abgezogen wird und der Rest dann geteilt wird.



Das Sorgerecht - gemeinsam und in Absprache



Weiterer Kernpunkt der Reform ist das Sorgerecht, das im Interesse des Kindes künftig beiden Eltern zugeteilt wird. Beide sollen sich weiterhin für das Kind verantwortlich fühlen. Ausnahmen soll es nur geben, wenn das Kindeswohl es erfordert. Wenn es Streitigkeiten gibt, der Austausch beispielsweise regelmäßig nicht funktioniert, kann der Familienrichter im Interesse des Kindes und ohne dass die Polizei eingeschaltet wird, schnell reagieren und eine Mediation anordnen. Funktioniert auch das nicht, kann er das Sorgerecht und das Aufenthaltsrecht aberkennen. Kinder sind übrigens dann alle gleichgestellt, ob ihre Eltern, wie bei der großen Mehrheit, verheiratet sind oder nicht - Sorgerechtsfragen hängen nicht mehr davon ab.



Der Familienrichter kann aber auch den abwechselnden Aufenthalt des Kindes bei beiden Eltern festlegen, sofern beide einverstanden sind. Und noch ein Knackpunkt bei Scheidungen: Wer darf im Haus bleiben? Hier bleibt der Grundsatz, dass man den Kindern in solch schwieriger Situation nicht gleich alle Veränderungen zumuten kann bestehen. Die Scheidung ist aber auch ein Teil der Realität der Kinder. Derjenige, bei dem ein Kind unter zwölf Jahren den Hauptwohnsitz hat, bekommt zwei Jahre Zeit, das Kind an die Idee eines Umzugs zu gewöhnen. Er muss aber eine dem Wohnungsmarkt entsprechende Miete zahlen.