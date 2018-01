(rc) - "Einmal muss Schluss sein", so kündigte der "Feierkrop" am Freitag in seiner aktuellen Ausgabe das Ende der Wochenzeitung bis Dezember dieses Jahres an. Nach 25 Jahren wolle sich die "Redaktion auf ihre liegenden Güter zurückziehen", heißt es im Blatt.



Alles begann vor 70 Jahren. Damals, von 1948 bis 1950 und später von 1984 bis 1993, war der "Feierkrop" noch eine Beilage der kommunistischen Tageszeitung "Zeitung vum Lëtzbuerger Vollek".



Ausgabe vom 6. Dezember des Jahres 2012.

Foto: Screenshot "De Feierkrop"

Ab 1993 dann wurde der "De Feierkrop" in "De neie Feierkrop" umbenannt und kam dann wöchentlich als satirische Luxemburger Zeitung raus. 2012 bekam die Zeitung ihren Ursprungsnamen "De Feierkrop" wieder zurück.



Es liegt nicht an den Zahlen



Der Rückzug liege, so die Aussage in der aktuellen "Feierkrop"-Ausgabe, nicht an finanziellen Problemen: "Die Verlagsgenossenschaft steht finanziell nach wie vor gesund da". Deswegen würde man auch vorsehen, im kommenden Jahr, sporadische Publikationen herauszubringen und den Titel der Zeitung und des Verlages auch zu behalten.



Fakt ist: die Luxemburger schätzen ihre satirische Wochenzeitung. Den TNS-ILRES Statistiken von 2017 zufolge haben zwischen Februar 2016 und Februar 2017 rund 23.500 Leser wöchentlich den Feierkrop gelesen. Die Publikation erreichte damit 2017 unter den meistgelesenen Wochenzeitung in Luxemburg Platz fünf - noch vor angesehenen Wochenzeitungen wie dem "Letzebuerger Land" und der "Woxx".